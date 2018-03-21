Без выступления Азизы юбилейный концерт поэта-песенника Ильи Резника многое потерял бы. Она представила две песни – Нареченная и Место действия – Санкт-Петербург. А потом пообщалась с журналистами, среди которых был и корреспондент Dni.Ru.

Без выступления Азизы юбилейный концерт поэта-песенника Ильи Резника многое потерял бы. Она представила две песни – "Нареченная" и "Место действия – Санкт-Петербург". А потом пообщалась с журналистами, среди которых был и корреспондент Dni.Ru.Азиза призналась, что сначала познакомилась с женой Ильи Резника Ириной, которая очень помогла в самые трудные минуты жизни. "В начале 90-у меня появилось много вредных привычек, – рассказала Азиза. – Например, я после концерта любила выпить коньяку, мне очень нравился такой, с леопардом на коробке".Времена, о которых вспоминает Азиза, действительно, были тяжелыми для нее. Ведь 6 октября 1991 в Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный" был убит Игорь Тальков. В преступлении обвинили охранника Азизы, которая хотела закрывать концерт, поскольку, во-первых, это престижно, во-вторых, она не успевала подготовиться к выходу. После этого многим казалось, что карьера Азизы закончена, но она сумела не сломаться, выдержать это давление."Тогда многие хотели, чтобы я спилась, скурвилась, – вздыхает Азиза. – Но Ирина Резник категорически запретила мне прикасаться к рюмке и во много благодаря ей у меня началась новая жизнь. Так же она тащит и мужа сегодня, заставляя его работать над собой, плавать в бассейне".В апреле Азизе стукнет 54 года, но замужем она никогда не была, да и детей у нее нет. "Я уже много лет живу с человеком (бизнесмен Александр Бродолин), у которого есть сын и двое внуков. Причем я являюсь крестной матерью своего возлюбленного, такие вот жизненные хитросплетения у нас. А если до сих пор мы наш брак не зарегистрировали, значит, такова воля божья".Гражданский муж певицы живет в Питере, а она – в Москве. "Правда, своей квартиры у меня нет, скитаюсь по съемным углам. Сегодня, например, живу в красивом месте у парка. Моя мечта – купить свое жилье", – рассказала артистка.