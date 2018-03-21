В одной из школ подмосковного Волоколамска, предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке Ядрово, с признаками отравления госпитализированы 23 ученика. При этом официально информация о госпитализации детей пока не подтверждена, как и сообщения о распылении газового баллончика.

В одной из школ подмосковного Волоколамска, предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке "Ядрово", с признаками отравления госпитализированы 23 ученика. При этом официально информация о госпитализации детей пока не подтверждена, как и сообщения о распылении в школе газового баллончика."Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей", — сообщили ТАСС в экстренных службах.При этом источник уточнил, что информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. По его словам, очевидно, причина — резкий запах сероводорода.Замначальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова, в свою очередь, также сообщила, что "в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода"."Мы считаем, что причина — свалка "Ядрово", — заявила она. По ее словам, "никаких ЧП в школах не было". "Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую", — сказала Волкова.Сейчас ситуация находится под контролем. Министерство образования и МЧС оповещены о сложившейся ситуации.Начальник управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев, со своей стороны, также опроверг информацию ряда СМИ, что якобы дети пострадали от распыления газового баллончика.По его словам, в городе утром стоял неприятный запах. "Из-за этого некоторые обеспокоенные родители забирали своих детей из школы и отвозили в приемное отделение медицинских учреждений на осмотр", — сказал он При этом Полежаев заявил, что "случаев, чтобы дети падали в обморок, в школе не было".Пресс-служба администрации Волоколамского района также не подтверждает информацию о возможной госпитализации детей или распылении баллончика в школе, а пресс-служба Минздрава Подмосковья не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.Ранее сообщалось, что местные жители жалуются на невозможные условия жизни вблизи свалки "Ядрово" и неприятный запах. В начале марта в Волоколамском районе прошли митинг. Люди требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц.Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль.