Житель Омска убил одноклассника за пьяные домогательства к своей пятилетней дочери, в Ижевске приостановили реконструкцию аэропорта. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Житель Омска убил одноклассника за пьяные домогательства к своей пятилетней дочери, в Ижевске приостановили реконструкцию аэропорта. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Нижнем Новгороде под Канавинским мостом, на льду реки Оки обнаружено теложенщины. Сообщение о несчастном случае поступило в управление МЧС 21 марта в9.55 от сотрудников скорой помощи, пишет . Тело было передано правоохранителям.Полицейские устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего.Как передает , упавшая в центре Ростова ветка дерева убила 21-летнююдевушку. Ранения получили 45-летний местныйжитель и годовалый мальчик. Мужчина от госпитализации отказался, а ребенокдоставлен в больницу. По словам очевидцев, ЧП произошло из-за сильного ветра.Экс-полицейскиепод Ростовом избили, сломали ногу и лишили слуха 25-летнего парня в участке, сообщает . В отношении двух бывших стражей порядка в городеМорозовске завели уголовное дело. Отмечается,что подозреваемых уволили со службы. Их руководителей привлекли к строгойдисциплинарной ответственности. Один из фигурантов находится под стражей,второй – под подпиской о невыезде. Максимальноенаказание по делу составляет десять лет колонии.Замглавы Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по РеспубликеТатарстан Сергей Плющий задержан сотрудниками Управления по борьбе сэкономическими преступлениями (УБЭП), передает 21 марта суд выберет ему мерупресечения на время следствия. В июле 2017 года Плющего задержали по подозрениюв превышении должностных полномочий. По версии следствия, он давал указаниемассового закрывать исполнительные производства, взыскателем по которымвыступало Отделение Пенсионного фонда России по региону. Таким образом онповышал показатели отдела. Тогда Советский райсуд Казани поместил его поддомашний арест до 15 сентября. 12 декабря суд выпустил его из-под домашнегоареста. Однако Верховный суд региона признал это решение незаконным.Тюменецлишился денег при покупке биткоина, пишет Неизвестныйсмог завладеть данными банковской карты мужчины под предлогом перепродажиэлектронной валюты. Конфиденциальная информация карты позволила злоумышленникупохитить деньги со счета потерпевшего. Сумма ущерба составила 99 тысяч рублей.Известно, что тюменец связался смошенником через один из мессенджеров и намеревался приобрестикриптовалюту.Житель Омска убил одноклассника за пьяные домогательства к своей пятилетнейдочери, передает . Следственныеорганы раскрыли убийство 53-летнего мужчины, тело которого с телеснымиповреждениями обнаружили в августе 2017 года в реке Иртыш. В августе 2017 годапотерпевший приехал в Омскую область из Москвы, чтобы продать квартируродителей. Здесь он встретился с одноклассниками, у одного из них был в гостях.В состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил действия сексуальногохарактера в отношении дочери знакомого. Узнав об этом, отец решил отомстить. Напомощь ему пришли приятели. Мужчины в содеянном признались, объяснив поступоквосстановлением справедливости.Ижевске приостановили реконструкцию аэропорта, сообщает Такоерешение принято до момента определения источников финансирования. "Ижавиа"завершила два из четырех этапов проектирования по подготовке к реконструкцииаэропортового комплекса. Также разработана проектная документация и проведеныинженерные изыскания, обследования объектов капстроительства аэропорта. Компанияпровела открытый конкурс, на котором начальная цена проекта была снижена с179,2 миллиона рублей до 118,8 миллиона.Ребенок потерял сознание в детской поликлиникеНижнего Тагила во время прохождения планового профосмотра, передаетПо словам одной из жительницгорода, приведших своих детей на осмотр, для прохождения скрининга пришло многопациентов, образовалась огромная живая очередь, а специалисты начали прием на45 минут позже. Ребенок упал в обморок духоты из-за большого количествапосетителей. Медперсонал немедленно оказал ему помощь.По информации портала , на севере города 20-летний ставрополецза день сделал восемь тайников с наркотиками. Свертки с запрещенным к обороту веществом были изъяты.Молодому человеку грозит до 15 лет лишениясвободы. В настоящее время задержанный взят под стражу.В Уфе признали виновным 37-летнего мошенника, ограбившего 16 фирм на 5,5 миллиона рублей, сообщает Мужчина заключал липовые договоры о поставке нефтепродукции. Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления.Уголовное дело направлено в суд.