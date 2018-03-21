Мужская сборная России по биатлону понесла неожиданную потерю за два дня до старта домашнего этапа Кубка мира в Тюмени. Старты на биатлонном комплексе Жемчужина Сибири пропустит Алексей Слепов. Он собирается форсировать подготовку к чемпионату России.

Мужская сборная России по биатлону понесла неожиданную потерю за два дня до старта домашнего этапа Кубка мира в Тюмени. Старты на биатлонном комплексе "Жемчужина Сибири" пропустит Алексей Слепов. Он собирается форсировать подготовку к чемпионату России.Как уже сообщали 33Live.RuRu, за команду России побегут Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Игорь Малиновский и Петр Пащенко. Программу соревнований в рамках тюменского этапа Кубка мира-2017-2018 откроет мужской спринт.