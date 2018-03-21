Телеведущая и певица опубликовала на своей странице в Instagram бэкстейдж провокационной фотосессии. В ролике Ольга Бузова позирует вместе с толпой полуголых мускулистых мужчин.

Телеведущая и певица опубликовалана своей странице в Instagram бэкстейдж провокационной фотосессии. В роликеОльга Бузова позирует вместе с толпой полуголых мускулистых мужчин.Знаменитость приняла участие в фотосессии для глянцевого издания идала интервью. Чувственные и эротичные снимки Бузовой вызвали бурные обсужденияв соцсетях. На кадрах сексуальные мужчины встали на колени перед Ольгой, одетойв вещи известного итальянского бренда.Материал дополняется