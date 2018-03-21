Телеведущая и певица опубликовала
на своей странице в Instagram бэкстейдж провокационной фотосессии. В ролике
Ольга Бузова позирует вместе с толпой полуголых мускулистых мужчин.
Телеведущая и певица опубликовала
на своей странице в Instagram бэкстейдж провокационной фотосессии. В ролике
Ольга Бузова позирует вместе с толпой полуголых мускулистых мужчин.
Знаменитость приняла участие в фотосессии для глянцевого издания и
дала интервью. Чувственные и эротичные снимки Бузовой вызвали бурные обсуждения
в соцсетях. На кадрах сексуальные мужчины встали на колени перед Ольгой, одетой
в вещи известного итальянского бренда.
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