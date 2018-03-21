Актер Михаил Богдасаров рассказал о том, что в кризисном для многих мужчин возрасте ушел от жены, с которой они прожили 22 года. Как изменился актер ради новой молодой избранницы и почему теперь говорит, что бывших жен не бывает? Об этом - в программе Судьба человека с Борисом Корчевниковым.

Актер Михаил Богдасаров, сыгравший в кино больше 200 ролей, считается мастером эпизодов. В его карьере актера не было ни одной главное роли, но он заслуженно считается мастером эпизодов.В какой-то момент, когда в браке с Раисой они состояли уже 22 года, Богдасаров разочаровался в актерской профессии. Да и вообще стало скучно, захотелось приключений, признается он..И приключения не заставили себя ждать. В одной из соцсетей актер познакомился с Викторией — молодой помощницей Марка Захарова из театра Ленком.Ради нее Богдасаров преобразился. " Вдруг все полетело, химия какая-то внутри появилась. Я похудел, постригся, перестал быть жирным дедом", – признался Михаил Борису Корчевникову в программе "Судьба человека",Он решился попросить развод у Раисы, поскольку верил, что построит с Викторией новую семью Сыновья сочли поступок отца предательством, от него отвернулись многие друзья, но Богдасаров все-таки ушел к Виктории.Однако отношения не сложились, они расстались, и Михаил вновь вернулся к Раисе. Смогли ли этот поход налево простить ему и она, и сыновья, как сам он в молодости пережил предательство своей первой любви и что вспоминает о первой встрече с Раисой, когда говорит, что "бывших жен не бывает"? Об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".