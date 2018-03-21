Заместитель начальника ОМВД России по району Перово - начальник полиции посетил выставку «Мои соседи» в дворце творчества «Восточный»...

Заместитель начальника ОМВД России по району Перово - начальник полиции подполковник полиции Алексей Мазин посетил выставку «Мои соседи» в дворце творчества «Восточный». Основной целю выставки являются ознакомление жителей Восточного округа с ветеранами, профессионалами своего дела, спортсменами.В дворце творчества гостей встретила член Общественного совета при УВД по ВАО Светлана Дунаева, которая также является директором Дворца творчества детей и молодежи «Восточный».Светлана ознакомила руководителя с выставкой, рассказала о наиболее выдающихся жителях района Перово, например, о ветеране боевых действий на Северном Кавказе Олеге Сергеевиче Астахове, который принимал участие в антитеррористической операции в Чечне и Дагестане, а сейчас является офицером запаса.Также член Общественного совета и директор Дворца творчества рассказала подполковнику полиции о выпускнике одной из школ района Перово Виталее Беспалове. Молодой человек стал трехкратным чемпионом России и чемпионом Европы в данном виде спорта, а сейчас тренирует детскую команду на базе ГБУ «Детско-молодежный центр Перово».После занимательной экскурсии по дворцу творчества член Общественного совета и Алексей Мазин обсудили создание на базе дворца творчества детско-юношеских военно-патриотических организаций, в которых молодые люди смогут подготовиться к службе в вооруженных силах и более подробно узнать о службе в полиции.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73