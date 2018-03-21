Российские ученые-атомщики создали первый в мире медицинский прибор, синтезирующий азот из воздуха. Уникальная разработка позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян.

Российские ученые-атомщики создали первый в мире медицинский прибор, синтезирующий азот из воздуха. Уникальная разработка позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян.Аппарат ингаляционной терапии оксидом азота"Тианокс" для лечения нарушений легочного кровообращения прошелклинические испытания. Рынок нуждается в 10 тысячах таких приборов, каждый изних стоит по 2,5 миллиона рублей. Как сообщили в "Росатоме", наприбор уже поступают первые заказы от больниц и медицинских центров.По словам директора Российского федерального ядерного центрав Сарове Валентина Костюкова, аппарат является уникальным прибором дляазототерапии. Эксперты уверены: введение препарата в широкий оборот позволит надва с половиной года увеличить среднюю продолжительность жизни граждан России.Как известно, для лечения нарушений кровообращения в легкихмедики используют ингаляции оксида азота. Его получают на специальных станцияххимическим способом, а затем доставляют в клиники в баллонах. Аппарат"Тианокс" способен синтезировать оксид азота перед ингаляцией илинепосредственно в процессе терапии. Благодаря этому работа врачей станет легче,кроме того, будет повышена общая доступность жизненно важной терапии."Тианокс" не имеет аналогов в мире, в нашей странеразработка защищена пятью патентами. В 2019 году планируется получить патентына заграничный рынок и тогда же вывести инновационный прибор в продажу.Стоит отметить, что аппарат разработан в ядерном центре вСарове. Он входит в состав государственной корпорации "Росатом". Это– мощный научно-исследовательский центр нашей страны, который решает важнейшиенаучные задачи общегосударственного значения, в том числе оборонные. В составцентра входят несколько институтов, а также конструкторские бюро и тематическиецентры, объединенные общим научным и административным руководством.