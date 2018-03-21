Нашумевший цирковой мюзикл Алиса возвращается на столичную сцену. Шоу с успехом прошло в Москве в новогодние каникулы 2017-2018, собрав более 30 тысяч зрителей.

Нашумевший цирковой мюзикл"Алиса" возвращается на столичную сцену. Шоу с успехом прошло в Москве вновогодние каникулы 2017-2018, собрав более 30 тысяч зрителей.В зрелищном представлении для всей семьи сливаютсясразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое иакробатическое искусство. Этой весной у зрители всех возрастов вновь смогутокунуться в странный и удивительный мир сказки Льюиса Кэрролла о маленькойдевочке, случайно провалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес,где ее ожидало множество невероятных приключений. Показы спектакля пройдут вкультурном центре "Салют" с 13 по 15 апреля 2018 года.В мультижанровой постановке задействованвоистину звездный состав: артисты и гимнасты с опытом работы на известнейшихплощадках мира – от главных московских театров до Cirque De Soleil, призерыпрофессиональных фестивалей циркового искусства. Круглая площадка, традиционнаядля цирковых представлений, сюрреалистические декорации, неожиданные световыеэффекты и динамичное переключение от номера к номеру позволят достигнутьмаксимального эффекта погружения в сказочную атмосферу шоу. Пространствоспектакля противопоставляет обыденный серый мир и полную сюрпризов СтрануЧудес.Зрители обязательно встретят на сцене любимых персонажей, которые, к тому же,будут петь – Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, немногосумасшедшую и комичную в интерпретации постановщиков Королеву и любимого всемиЧеширского кота. Создатели спектакля сохранили ключевые сцены из книгиКэрролла, остроумно обыграв их и объединив с цирковыми и интерактивнымиакробатическими номерами. Так, на сцене можно будет увидеть выступлениевоздушной гимнастки с мировым именем и участницы Cirque De Soleil ВероникиТесленко, эффектную парную трапецию от призеров множества конкурсов ВикторииИвановой и Алексея Артемьева, трюки жонглеров-рекордсменов, лауреатовНациоинальной цирковой премии "Цирк" — династии Тесленко, а такжезахватывающий дух номер "Русская палка" от именитых акробатов Сергея Мазурина,Василия, Михаила и Елены Канаковых.Расписание показов:13 апреля – 12.00, 15.0014 апреля – 12.00, 15.0015 апреля – 12.00, 15.00Адаптация сказки для постановки, оригинальные тексты песен – Валерий Шульжик(драматург, автор сценария к мультфильму "Приключения поросенка Фунтика");Костюмыи сценография – Елена Гаджилова;Музыка– композитор Евгений Баргман;Хореография— Юлия Кашкина (мюзиклы "Метро","Notre Dame de Paris", "Граф Орлов", "Монте-Кристо" и др.)Авторыидеи, организаторы проекта – Екатерина Романова и Максим Романов;Организаторыапрельских представлений – Промоутерская компания "Ника Сервис".