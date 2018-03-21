Нашумевший цирковой мюзикл
Алиса возвращается на столичную сцену. Шоу с успехом прошло в Москве в
новогодние каникулы 2017-2018, собрав более 30 тысяч зрителей.
Нашумевший цирковой мюзикл
"Алиса" возвращается на столичную сцену. Шоу с успехом прошло в Москве в
новогодние каникулы 2017-2018, собрав более 30 тысяч зрителей.
В зрелищном представлении для всей семьи сливаются
сразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое и
акробатическое искусство. Этой весной у зрители всех возрастов вновь смогут
окунуться в странный и удивительный мир сказки Льюиса Кэрролла о маленькой
девочке, случайно провалившейся в кроличью нору и оказавшейся в Стране Чудес,
где ее ожидало множество невероятных приключений. Показы спектакля пройдут в
культурном центре "Салют" с 13 по 15 апреля 2018 года.
В мультижанровой постановке задействован
воистину звездный состав: артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших
площадках мира – от главных московских театров до Cirque De Soleil, призеры
профессиональных фестивалей циркового искусства. Круглая площадка, традиционная
для цирковых представлений, сюрреалистические декорации, неожиданные световые
эффекты и динамичное переключение от номера к номеру позволят достигнуть
максимального эффекта погружения в сказочную атмосферу шоу. Пространство
спектакля противопоставляет обыденный серый мир и полную сюрпризов Страну
Чудес.
Зрители обязательно встретят на сцене любимых персонажей, которые, к тому же,
будут петь – Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, немного
сумасшедшую и комичную в интерпретации постановщиков Королеву и любимого всеми
Чеширского кота. Создатели спектакля сохранили ключевые сцены из книги
Кэрролла, остроумно обыграв их и объединив с цирковыми и интерактивными
акробатическими номерами. Так, на сцене можно будет увидеть выступление
воздушной гимнастки с мировым именем и участницы Cirque De Soleil Вероники
Тесленко, эффектную парную трапецию от призеров множества конкурсов Виктории
Ивановой и Алексея Артемьева, трюки жонглеров-рекордсменов, лауреатов
Нациоинальной цирковой премии "Цирк" — династии Тесленко, а также
захватывающий дух номер "Русская палка" от именитых акробатов Сергея Мазурина,
Василия, Михаила и Елены Канаковых.
Расписание показов:
13 апреля – 12.00, 15.00
14 апреля – 12.00, 15.00
15 апреля – 12.00, 15.00
Адаптация сказки для постановки, оригинальные тексты песен – Валерий Шульжик
(драматург, автор сценария к мультфильму "Приключения поросенка Фунтика");
Костюмы
и сценография – Елена Гаджилова;
Музыка
– композитор Евгений Баргман;
Хореография
— Юлия Кашкина (мюзиклы "Метро",
"Notre Dame de Paris", "Граф Орлов", "Монте-Кристо" и др.)
Авторы
идеи, организаторы проекта – Екатерина Романова и Максим Романов;
Организаторы
апрельских представлений – Промоутерская компания "Ника Сервис".