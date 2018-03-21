Прокуратура прекратила расследование уголовного дела местного фермера Евгения Васильева, который купил GPS-маячок для слежения за коровой. Его обвиняли в незаконном обороте спецсредств.

Прокуратура Курганской области прекратила расследование уголовного дела местного фермера Евгения Васильева, которого обвиняли в незаконном обороте спецсредств.Как сообщили "Интерфакс" в пресс-службе областной прокуратуры, наличие умысла, направленного на негласное получение информации, не подтвердилось. Дело прекращено из-за отсутствия состава преступления.В январе прошлого года фермер заказал по Интернету из Китая многофункциональное устройство, которое предназначено для передачи акустической информации. При получении посылки мужчина был задержан в отделении почты.Фермер заявил, что приобрел GPS-маячок для слежения за коровой. Однако в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).Во время Большой пресс-конференции журналист рассказал президенту Владимиру Путину об этом деле. Глава государства очень удивился, что есть такая статья, и поручил разобраться.