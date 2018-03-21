Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников считает, что возможен пересмотр условий медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников считает, что возможен пересмотр условий медицинской страховки человека, не прошедшего вовремя диспансеризацию, передает "Интерфакс".В среду на пресс-конференции Печатников заявил: "если человек не прошел вовремя диспансеризацию, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать ".Он видит "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, проходит лечение за собственный счет".