В Сети набирает популярность клип нового проекта российского
продюсера Максима Фадеева. В ролике снимается дочь режиссера Люка
Бессона, а за кадром звучит синтетически созданный голос.
В Сети набирает популярность клип нового проекта российского
продюсера Максима Фадеева. В ролике снимается дочь режиссера Люка
Бессона, а за кадром звучит синтетически созданный голос.
На видео юная прелестница разглядывает себя в зеркале,
гуляет по городу, отрывается в ночном клубе – в общем, делает все, что положено
барышням ее возраста. Роль обаятельной героини досталась отпрыску голливудской звезды
Жюльетт Бессон. Как признался Фадеев, встретившись с девушкой,
он был поражен ее яркостью. Продюсер уверен, что у дочери знаменитого режиссера большое будущее.
So long – первая песня музыкального лейбла MALFA.
Композиция создана с помощью специальной системы, меняющей голос. Первоначальный
вариант вокала, на котором строится база, принадлежит Фадееву. "По сути – это синтез всех интонаций, ударных, шипящих и
прочих звуков, которыми наделен голос реального обладателя. Технически – это запись звуков на аудиодорожки, которые
преобразованы в голос электронного персонажа", – сказано в описании ролика.