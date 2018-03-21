Певица Лариса Долина 20 марта выступила в числе
прочих знаменитостей на юбилейном вечере Ильи Резника. На светское мероприятие,
посвященное поэту-песеннику, съехался весь столичный бомонд.
Певица Лариса Долина 20 марта выступила в числе
прочих знаменитостей на юбилейном вечере Ильи Резника. На светское мероприятие,
посвященное поэту-песеннику, съехался весь столичный бомонд.
Праздничный концерт "Юбилейный вернисаж" в честь 80-летия
Резника, собрал на сцене Государственного Кремлевского дворца звезд
отечественной эстрады. Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, Сосо Павлиашвили и Маша
Распутина, Полина Гагарина, Валерия, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители и
Лариса Долина… И это далеко не полный список звезд, решивших отдать дань
уважения к творчеству поэта.
Лариса Долина появилась в Кремле в черном
костюме-двойке с фраком и аксессуаром в виде двойной бабочки на шее. Снимком в
образе певица поделилась на своей странице в Instagram.
Примечательно, что артистка не стала одевать под
костюм блузу, обнажив шикарное декольте. К тому же, наряд выгодно подчеркнул
достоинства пышной фигуры звезды и скрыл недостатки. Одним словом,
исполнительница хита "Погода в доме" в этот вечер была просто ослепительна.
Однако не все поклонники оценили лук певицы. "Симпатично. Но вам надо что-то посветлее", "Классная, но рубашка
где?", – прокомментировали фото фолловеры.
Внешность Ларисы Долиной
является частым предметом обсуждений. Поклонники ревностно следят за тем,
сколько килограммов сбросила или, напротив, набрала их любимая артистка, а злые
языки судачат о том, что певица злоупотребляет косметическими процедурами.