Певица Лариса Долина 20 марта выступила в числе прочих знаменитостей на юбилейном вечере Ильи Резника. На мероприятие, посвященное поэту-песеннику, съехался весь столичный бомонд.

Певица Лариса Долина 20 марта выступила в числепрочих знаменитостей на юбилейном вечере Ильи Резника. На мероприятие,посвященное поэту-песеннику, съехался весь столичный бомонд.Праздничный концерт "Юбилейный вернисаж" в честь 80-летияРезника, собрал на сцене Государственного Кремлевского дворца звездотечественной эстрады. Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, Сосо Павлиашвили и МашаРаспутина, Полина Гагарина, Валерия, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители иЛариса Долина… И это далеко не полный список звезд, пришедших отдать даньуважения творчеству поэта.Лариса Долина появилась в Кремле в черномкостюме-двойке с фраком и аксессуаром в виде двойной бабочки на шее. Снимком вобразе певица поделилась на своей странице в Instagram.Примечательно, что артистка не стала надевать подкостюм блузу, обнажив шикарное декольте. К тому же наряд выгодно подчеркнулдостоинства пышной фигуры звезды и скрыл недостатки. Одним словом,исполнительница хита "Погода в доме" в этот вечер была просто ослепительна.Однако не все поклонники оценили лук певицы. "Симпатично. Но вам надо что-то посветлее", "Классная, но рубашкагде?" – прокомментировали фото фолловеры.Внешность Ларисы Долинойявляется частым предметом обсуждений. Поклонники ревностно следят за тем,сколько килограммов сбросила или, напротив, набрала их любимая артистка, а злыеязыки судачат, что певица злоупотребляет косметическими процедурами.