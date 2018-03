Почему вновь разгорелся конфликт между Роскомнадзором и мессенджером Telegram, как объясняет Павел Дуров нежелание помогать ФСБ, что за шаги приведут к блокировке Telegram в России и что делать, если Telegram заблокируют?

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров накануне заявил, что компания не выполнит озвученное накануне требование Роскомнадзора. Ведомство уведомило администрацию мессенджера, что она должна в 15-дневный срок предоставить, в соответствии с российскими законами, Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей Telegram — иначе оно обратится в суд с иском о блокировке мессенджера. 33Live.RuHi-tech разобрались, как до такого дошло и чем все может закончиться.Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.— Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г."Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные своих пользователей, не принесут результатов. Telegram будет стоять на страже свободы и неприкосновенности частной жизни".Почему власти требуют шифровальные ключи Telegram? Хотят читать всю переписку?Потому что таков закон. Точнее, приказ ФСБ № 432 от 19 июля 2016 г., который Верховный суд накануне признал не противоречащим Конституции и другим законам РФ. Документ устанавливает, как именно организаторы распространения информации (в реестр ОРИ Telegram внесли под номером 90-PP прошлым летом) должны передавать ФСБ данные для расшифровки переписки пользователей.Конкретный запрос ФСБ, из-за которого и разгорелся весь спор, касается шести пользователей, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Ведомство потребовало у Telegram предоставить по шести номерам (для каждого из них указан номер судебной санкции на доступ к переписке) ники пользователей Telegram, IP-адреса и номера портов, а также "ключевой материал, необходимый и достаточный для декодирования сообщения". По неподтвержденной информации, которую публиковали некоторые СМИ, номера принадлежат подозреваемым в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Тогда от взрыва самодельной бомбы погибли 15 человек.Речь не идет о предоставлении универсального ключа, который бы дал ФСБ прямой доступ к переписке любых пользователей — да такого и не существует, если только братья Дуровы не решили оснастить свой мессенджер удобным бэкдором, рискуя в случае его обнаружения крахом проекта. Запрос касается только шести аккаунтов Telegram, которые привязаны к шести телефонным номерам.Почему Telegram не поделится ключами для расшифровки данных?На этот вопрос можно ответить по-разному. Самый короткий ответ дал Павел Дуров во вчерашнем твите — мессенджер защищает неприкосновенность частной жизни и конституционное право россиян на тайну переписки, нарушать которое можно только в отношении подозреваемых в преступлениях и с санкции суда. Telegram исходно позиционировал себя как решение для защищенных коммуникаций, поэтому выдать властям любого государства данные пользователей значило бы сделать свой продукт менее привлекательным для значительной доли аудитории.Есть и другой ответ, который звучал ранее из уст самого Дурова: передача "ключей", которые требует ФСБ, нереализуема технически. В частности, представители Telegram и эксперты говорили ранее, что ключи, шифрующие переписку, генерируются заново примерно каждые 10 минут, а использованные ключи не хранятся. Во вторых, разные сегменты ключа распределены между серверами, находящимися в разных юрисдикциях, поэтому для их выдачи — даже если бы Telegram хранила постоянно меняющиеся ключи для каждого пользователя, чего она не делает — потребовались бы разрешения от судов нескольких государств. Наконец, есть в мессенджере и секретные чаты, содержимое которых передается непосредственно между пользователями, минуя серверы, и защищено ключами, которые генерируются на устройствах. Поэтому, например, даже сам пользователь, начав секретный чат на смартфоне, не сможет получить к нему доступ с настольного ПК или через веб-приложение. Нет такой возможности и у администрации сервиса.О технической невозможности передать ФСБ ключи для расшифровки говорится и в заключениях независимых экспертов (1, 2), которые получили представляющие интересы Telegram в российских судах юристы правозащитной организации "Агора". В то же время, аргумент о технической невозможности передать ключи в последнем судебном разбирательстве юристы Telegram не использовали. Давно не упоминал об этом и сам Дуров. А заключениям экспертов явно недостает грамотной редактуры и серьезного отношения к источникам — встречающиеся в документах отсылки, например, к "Википедии" несколько снижают уровень доверия к утверждениям специалистов.Как будет идти процедура блокировки Telegram?С 20 марта (когда Роскомнадзор сделал мессенджеру предупреждение) у Telegram есть 15 дней на то, чтобы исполнить требование ФСБ. Когда этого не произойдет — а Дуров вряд ли передумает — Роскомнадзор должен подать в суд иск с требованием санкционировать блокировку Telegram. После получения решения у Telegram будет право на апелляцию, которым юристы компании наверняка воспользуются. После утверждения апелляционной инстанцией исходного решения Роскомнадзор должен будет направить мессенджеру последнее предупреждение.В случае его неисполнения ведомство внесет адреса серверов Telegram в список блокируемых в России ресурсов, доступ к которым обязаны перекрыть все работающие в России провайдеры. Весь процесс, скорее всего, займет не менее месяца, но может растянуться и до лета — все зависит от скорости работы судов по искам Роскомнадзора и апелляциям Telegram.Что делать, если Telegram заблокируют?Переезжать в другой мессенджер или использовать средства обхода блокировок. Можно настроить интернет-доступ через сеть анонимизирующих серверов Tor, воспользоваться любым VPN-сервисом (если его, в свою очередь, не заблокируют за отказ блокировать Telegram — таким правом российские власти себя тоже наделили) или встроенной в Telegram "свободой слова" — настройкой, позволяющей перенаправить трафик мессенджера через посредника, один из общедоступных прокси-серверов SOCKS5, находящихся за рубежом.