На уровне ruAАА

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой надежности НПФ ВТБ Пенсионный фонд на уровне ruAАА (максимальный (наивысший) уровень надежности). Прогноз по рейтингу – стабильный.Аналитики агентства отмечают высокие размерные показатели фонда, его высокие рыночные позиции по обязательному пенсионному страхованию, высокий уровень информационной прозрачности и высокий уровень организации системы управления рисками.Качество активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и резервов, а также собственных средств, рейтинговое агентство оценивает как высокое. Также позитивно отмечается высокая диверсификация активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Фонд демонстрирует высокую доходность от размещения, как пенсионных резервов, так и пенсионных накоплений – говорится в сообщении.Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий запас собственных средств. Показатель достаточности собственных средств для ведения операционной деятельности оценивается как высокий. В качестве позитивного фактора отмечается высокая динамика объема обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании. Динамика объема обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения отмечается как крайне высокая.