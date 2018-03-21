Единая Россия совместно с Министерством образования проведет экспертное обсуждение нового стандарта для школьников на площадке партии. Педагогическое сообщество раскритиковало программу по литературе, в которой, по мнению учителей, чрезмерно много обязательных к прочтению произведений.

"Единая Россия" совместно с Министерством образования проведетэкспертное обсуждение нового стандарта для школьников на площадке партии.Педагогическое сообщество раскритиковало программу по литературе, в которой, помнению учителей, чрезмерно много обязательных к прочтению произведений.На встречу будут приглашены педагоги и представителиминистерства, экспертного сообщества, сообщила координатор проекта "Новаяшкола" Алена Аршинова. Она сказала, что партия приветствует решение Минобрнаукинаправить на доработку проекты школьных образовательных стандартов, включаястандарт по литературе."Мы проведем всестороннее обсуждение во всех безисключения регионах нового проекта стандарта по литературе с привлечениемширокого круга экспертов, в первую очередь педагогов-предметников, которыедолжны участвовать в этом обсуждении. Учителя, являющиеся важными участникамиобразовательного процесса, имеют право на то, чтобы быть услышанными и получитьответы на свои вопросы", – сказала депутат.Напомним, "Единая Россия" предложила министру образования инауки Ольге Васильевой отложить утверждение проекта нового образовательногостандарта по литературе в связи с тем, что часть педагогического сообществавысказала по нему замечания. Прежде чем вводить новые правила, партия хочет провестиих масштабное экспертное обсуждение.На этой неделе в педагогическом сообществе раскритиковали новыеобразовательные стандарты по литературе. В качестве аргументов экспертыприводят то, что вдумчиво и качественно изучить предлагаемый профильнымминистерством объем литературы нереально. Также, по их мнению, список перегруженпроизведениями, имеющими сложную художественную природу. Детей по сути лишаютвозможности читать интересную им литературу, впервые с советскоговремени жестко привязывая освоение программы к годам обучения, считают учителя.Российское образование затрагивает интересы каждого, поэтомуулучшение его качества является одним из приоритетов "Единой России". Партия успешно реализует проект "Наша школа", направленный на совершенствованиесистемы образования. Его координатор – депутат Госдумы Алена Аршинова, общественныйсовет проекта возглавляет ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.