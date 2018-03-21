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<a href="http://33live.ru/novosti/21-03-2018-evropejskoe-proizvodstvo-semerki-bmw-ostanovyat-na-celyj-god.html" target="_blank">Европейское производство семерки BMW остановят на целый год</a> - Новые европейские нормы тестирования токсичности выбросов оказались настолько жесткими, что компания вынуждена вносить глубокие конструктивные изменения в выхлопную систему флагманского седана - для этого придется остановить производство. Ирония в том, что это касается только бензиновых версий.