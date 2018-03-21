Жительница Струнино незаконно зарегистрировала на свою жилплощадь уроженцев одной из среднеазиатских республик.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы города Струнино, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлен участковыми уполномоченными Александровского ОМВД в ходе проведения профилактических мероприятий на административном участке.Установлено, что в период с августа по ноябрь прошлого года подозреваемая оформила уведомления о прибытии восьми граждан одной из среднеазиатских республик на принадлежащую ей жилплощадь, расположенную в городе Струнино. Фигурантка заведомо знала, что иностранцы, прибывшие в Россию на заработки, фактически проживать там не будут.Девушка дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.