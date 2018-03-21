Начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов и главнокомандующий вооруженными Силами НАТО Кертис Скапарротти провели телефонный переговоры, которые были организованы по просьбе Североатлантического альянса. Военачальники обсудили ряд вопросов, связанных с международной безопасностью. А также договорились о встрече.

Начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов и главнокомандующий вооруженными Силами НАТО Кертис Скапарротти провели телефонный переговоры, которые были организованы по просьбе Североатлантического альянса. Военачальники обсудили ряд вопросов, связанных с международной безопасностью. А также договорились о встрече, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Правда ее время и место пока неизвестны.Встреча Герасимова и Скапаротти была запланирована еще в сентябре прошлого года. Это знаковое событие, так как подобных мероприятий между Москвой и НАТО не проводилось давно. Ранее бывший главнокомандующий вооруженными силами Альянса Филип Бридлав рассказал, что ему запретили встречаться с российскими коллегами.