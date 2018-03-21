Я пару раз говорил, что Украина - это страна неограниченных возможностей, но только для всяких абсурдных идей. Мне говорили, что я преувеличиваю и абсолютно не прав. А на самом деле я скорее преуменьшаю тот уровень шизы, который там творится. Да взять хотя бы историю с попытками не признавать президентские выборы в России.

Я пару раз говорил, что Украина -это страна неограниченных возможностей, но только для всяких абсурдных идей.Мне говорили, что я преувеличиваю и абсолютно не прав. А на самом деле я скореепреуменьшаю тот уровень шизы, который там творится. Да взять хотя бы историю спопытками не признавать президентские выборы в России.Многие на Украине носятся с этойидеей, как Ляшко с писаной торбой, и не замечают трех простых вещей:Даже Трамп, Макрон, Меркель,Юнкер и даже президент Совета Европы – в той или иной форме, раньше иливыдержав дипломатическую паузу, поздравили Путина, выйдя с ним на официальныйконтакт. Если украинская власть откажется признавать российского президента, тоКиев будет выглядеть очень смешно.У Киева нет рычагов воздействияна Москву, и вопрос признания выборов в целом, или конкретно в Крыму, в Россииникого не волнует – кроме журналистов, желающих снять сюжет, или использоватьэти украинские выкрутасы как повод постебаться. Все. Если Украина не признаетПутина президентом (а я бы этого очень хотел), то сама себе усложнитпоследующие переговоры. А их рано или поздно придется проводить, хотя бы врамках той же самой "нормандской четверки".Украинцам кажется, чтолегитимность – такая внешняя штука. У их политиков в голову зашит ярковыраженный рабский менталитет. Им реально кажется, что гетман – это тот, когопризнали таковым зарубежные паны, будь то в Вашингтоне, Варшаве, офисе CNN илитот, кого гетманом назвал какой-нибудь Джордж Сорос. Российские политики, заредким исключением, такого отношения к легитимности и власти не разделяют.Источник легитимности "а ля рус" – это поддержка российского избирателя,владение ядерным чемоданчиком и поддержка армии. Мнение Украины, Маккейна, CNNили любой другой внешней силы вообще не имеет значения. Приятно, когда кто-то,как Си Цзинпинь, сразу же выходит на контакт, поздравляет и поддерживает, но неболее того.Хочу упомянуть еще две хотелкимногих украинских политиков.Первая хотелка – это разорвать договор о дружбе с Россией. Скажусвое мнение: я – за. Хотя сильно сомневаюсь, что они на это пойдут. Разрыв договораукраинской стороной приведет к тому, что между Россией и Украиной исчезнетофициально признанная государственная граница, и это откроет в перспективе нетолько возможности внесения, скажем так, определенных изменений, но еще и создастпрекрасный прецедент для других соседей Украины. В общем, желаю Раде как можнобыстрее продавить это судьбоносное решение.Вторая хотелка – полный разрыв экономических отношений с Россией, ия ее тоже поддерживаю, с оговоркой, что настоящий украинский патриот долженхотеть не просто разрыва отношений, а еще и закрытия границы, чтобы через неене шли грузы, товары, услуги, энергоносители и даже люди. Вот реально, толькополная блокада, только полный хардкор. И я был бы даже не против, чтобы совсемнастоящие украинские патриоты взорвали магистральный трубопровод с российскимгазом. Газ жалко, доходы Газпрома – тоже, но зато какие это откроет прекрасныеперспективы для нас в будущем! Украина потеряет крупнейшего внешнеторговогопартнера, потеряет транзит, но зато будет гордой и независимой от москалей. Вэтих условиях, желающих срочно перерисовать границы так, чтобы как-то свалитьиз-под контроля Киева вместе с территорией, станет намного больше. Вряд ли Киевна это пойдет, но если украинские политики все-таки добьются реализации этихидиотских хотелок, я буду только за.А еще меня спрашивают о судьбеНадежды Савченко. Я не очень верю в те обвинения, которые ей предъявляют, ноесли она действительно хотела шарахнуть по Раде из минометов, и потом добиватьдепутатов прямо в зале заседаний, то я предполагаю, что Савченко в данномслучае выступала скорее как выразитель желаний многих миллионов жителейУкраины, к которым мысленно присоединились бы многие жители других стран.Если уж продолжать тему абсурда,то политическая программа, состоящая из двух пунктов: жахнуть по Раде изминометов и добить депутатов из автоматов, звучит как очень перспективныйвариант для президентской избирательной кампании. Судите сами! Такая программабудет очень популярной. Она уже очень популярна. Это – во-первых. Во-вторых, еедействительно можно реализовать, это не пустые обещания. В-третьих, это тотсамый редкий случай, когда быстрая реализация простой политической программыприведет к реальному улучшению экономической и политической ситуации в стране.Именно поэтому Савченко скорее всего посадят. Порошенко нельзя держать насвободе столь популярного и перспективного (по украинским меркам) политика,который готов с помощью миномета реализовывать народные желания.И вообще, любая революция раноили поздно убивает своих детей. И смотря на Савченко понимаешь, что раз у этойукраинской революции такие дети, то сама "революция достоинства" быламягко говоря не очень умной.На этом фоне хочется в очереднойраз поздравить крымчан с тем, что они вовремя оттуда свалили. Жители полуостроваэто прекрасно понимают, тем и объясняется высочайший результат Путина навыборах в Крыму. В последнем интервью Вячеслава Володина спросили, заметят лина Украине и на Западе этот результат. Он правильно сказал, что они сделаютвид, что ничего не заметили. К этому надо относиться спокойно. Не могут жеЗапад и Киев признать, что те, кто свалил от "революции достоинства"вместе с целым полуостровом сейчас довольны и счастливы, несмотря на санкции.Не стоит переживать по этому поводу. В конце концов, получилось справедливо. Укрымчан есть мост и Путин, а наши соседи по глобусу пусть радуются Савченко иПорошенко.