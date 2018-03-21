Я пару раз говорил, что Украина -
это страна неограниченных возможностей, но только для всяких абсурдных идей.
Мне говорили, что я преувеличиваю и абсолютно не прав. А на самом деле я скорее
преуменьшаю тот уровень шизы, который там творится. Да взять хотя бы историю с
попытками не признавать президентские выборы в России.
Я пару раз говорил, что Украина -
это страна неограниченных возможностей, но только для всяких абсурдных идей.
Мне говорили, что я преувеличиваю и абсолютно не прав. А на самом деле я скорее
преуменьшаю тот уровень шизы, который там творится. Да взять хотя бы историю с
попытками не признавать президентские выборы в России.
Многие на Украине носятся с этой
идеей, как Ляшко с писаной торбой, и не замечают трех простых вещей:
Даже Трамп, Макрон, Меркель,
Юнкер и даже президент Совета Европы – в той или иной форме, раньше или
выдержав дипломатическую паузу, поздравили Путина, выйдя с ним на официальный
контакт. Если украинская власть откажется признавать российского президента, то
Киев будет выглядеть очень смешно.
У Киева нет рычагов воздействия
на Москву, и вопрос признания выборов в целом, или конкретно в Крыму, в России
никого не волнует – кроме журналистов, желающих снять сюжет, или использовать
эти украинские выкрутасы как повод постебаться. Все. Если Украина не признает
Путина президентом (а я бы этого очень хотел), то сама себе усложнит
последующие переговоры. А их рано или поздно придется проводить, хотя бы в
рамках той же самой "нормандской четверки".
Украинцам кажется, что
легитимность – такая внешняя штука. У их политиков в голову зашит ярко
выраженный рабский менталитет. Им реально кажется, что гетман – это тот, кого
признали таковым зарубежные паны, будь то в Вашингтоне, Варшаве, офисе CNN или
тот, кого гетманом назвал какой-нибудь Джордж Сорос. Российские политики, за
редким исключением, такого отношения к легитимности и власти не разделяют.
Источник легитимности "а ля рус" – это поддержка российского избирателя,
владение ядерным чемоданчиком и поддержка армии. Мнение Украины, Маккейна, CNN
или любой другой внешней силы вообще не имеет значения. Приятно, когда кто-то,
как Си Цзинпинь, сразу же выходит на контакт, поздравляет и поддерживает, но не
более того.
Хочу упомянуть еще две хотелки
многих украинских политиков.
Первая хотелка – это разорвать договор о дружбе с Россией. Скажу
свое мнение: я – за. Хотя сильно сомневаюсь, что они на это пойдут. Разрыв договора
украинской стороной приведет к тому, что между Россией и Украиной исчезнет
официально признанная государственная граница, и это откроет в перспективе не
только возможности внесения, скажем так, определенных изменений, но еще и создаст
прекрасный прецедент для других соседей Украины. В общем, желаю Раде как можно
быстрее продавить это судьбоносное решение.
Вторая хотелка – полный разрыв экономических отношений с Россией, и
я ее тоже поддерживаю, с оговоркой, что настоящий украинский патриот должен
хотеть не просто разрыва отношений, а еще и закрытия границы, чтобы через нее
не шли грузы, товары, услуги, энергоносители и даже люди. Вот реально, только
полная блокада, только полный хардкор. И я был бы даже не против, чтобы совсем
настоящие украинские патриоты взорвали магистральный трубопровод с российским
газом. Газ жалко, доходы Газпрома – тоже, но зато какие это откроет прекрасные
перспективы для нас в будущем! Украина потеряет крупнейшего внешнеторгового
партнера, потеряет транзит, но зато будет гордой и независимой от москалей. В
этих условиях, желающих срочно перерисовать границы так, чтобы как-то свалить
из-под контроля Киева вместе с территорией, станет намного больше. Вряд ли Киев
на это пойдет, но если украинские политики все-таки добьются реализации этих
идиотских хотелок, я буду только за.
А еще меня спрашивают о судьбе
Надежды Савченко. Я не очень верю в те обвинения, которые ей предъявляют, но
если она действительно хотела шарахнуть по Раде из минометов, и потом добивать
депутатов прямо в зале заседаний, то я предполагаю, что Савченко в данном
случае выступала скорее как выразитель желаний многих миллионов жителей
Украины, к которым мысленно присоединились бы многие жители других стран.
Если уж продолжать тему абсурда,
то политическая программа, состоящая из двух пунктов: жахнуть по Раде из
минометов и добить депутатов из автоматов, звучит как очень перспективный
вариант для президентской избирательной кампании. Судите сами! Такая программа
будет очень популярной. Она уже очень популярна. Это – во-первых. Во-вторых, ее
действительно можно реализовать, это не пустые обещания. В-третьих, это тот
самый редкий случай, когда быстрая реализация простой политической программы
приведет к реальному улучшению экономической и политической ситуации в стране.
Именно поэтому Савченко скорее всего посадят. Порошенко нельзя держать на
свободе столь популярного и перспективного (по украинским меркам) политика,
который готов с помощью миномета реализовывать народные желания.
И вообще, любая революция рано
или поздно убивает своих детей. И смотря на Савченко понимаешь, что раз у этой
украинской революции такие дети, то сама "революция достоинства" была
мягко говоря не очень умной.
На этом фоне хочется в очередной
раз поздравить крымчан с тем, что они вовремя оттуда свалили. Жители полуострова
это прекрасно понимают, тем и объясняется высочайший результат Путина на
выборах в Крыму. В последнем интервью Вячеслава Володина спросили, заметят ли
на Украине и на Западе этот результат. Он правильно сказал, что они сделают
вид, что ничего не заметили. К этому надо относиться спокойно. Не могут же
Запад и Киев признать, что те, кто свалил от "революции достоинства"
вместе с целым полуостровом сейчас довольны и счастливы, несмотря на санкции.
Не стоит переживать по этому поводу. В конце концов, получилось справедливо. У
крымчан есть мост и Путин, а наши соседи по глобусу пусть радуются Савченко и
Порошенко.