Депутаты нижней палаты парламента продолжительными аплодисментами поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента страны. С соответствующим предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ЦИК еще не оглашал окончательные итоги голосования, но убедительная победа действующего российского лидера очевидна.

Депутаты нижней палаты парламента продолжительными аплодисментами поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента страны. С соответствующим предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ЦИК еще не оглашал окончательные итоги голосования, но убедительная победа действующего российского лидера очевидна.В начале пленарного заседания Госдумы, которое стало первым послепрошедших в воскресенье, 18 марта выборов президента, председатель нижнейпалаты Вячеслав Володин предложил коллегам поздравить Владимира Путина субедительной победой.Думский спикер напомнил, что Центризбирком в ближайшее времядолжен обнародовать окончательные итоги голосования россиян. "Ужеобработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков: сабсолютной поддержкой на выборах победил наш президент Владимир ВладимировичПутин", – отметил Володин."Давайте его поздравим с этой победой", -обратился он к коллегам. Предложение председателя нижней палаты депутатывстретили продолжительными аплодисментами. "Это исторический результат, потому что впервые в политической истории России кандидат на выборах президента набирает поддержку большинства граждан нашей страны. И это очень важно, потому что вы знаете, какие задачи и вызовы стоят перед Россией", – отметил Володин."Все это позволит президенту более эффективно работать и решать эти задачи, – уверен спикер нижней палаты парламента. – Поэтому, конечно, для страны с президентской формой правления важно, чтобы во главе государства был человек, поддержанный большинством населения".По закону ЦИК должен огласитьокончательные результаты выборов не позднее чем через 10 дней после дняголосования. Выборы главы государства прошли в минувшее воскресенье, 18марта. Согласно последним данным, ВладимирПутин побеждает, с результатом 76,69% при явке 67,49%. По словам ВячеславаВолодина, такой результат российского лидера является показателем абсолютнойподдержки курса президента.Те, кто отдал голоса за действующего главу государства,верят, что именно с ним страна будет развиваться, сказал Володин накануне вэфире телеканала "Россия 24". Как отметил думский спикер, Путинпредложил программу реального улучшения жизни россиян. А то, что в последнеевремя Россия оказалась под серьезным давлением Запада, лишь сплотило гражданвокруг фигуры действующего главы государства..