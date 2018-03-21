Депутаты нижней палаты парламента готовы сделать все необходимое для защиты сотрудников Росгвардии на законодательном уровне. Об этом заявил спикер Госдумы в рамках открытия выставки, посвященной Дню войск национальной гвардии страны. По словам Вячеслава Володина, парламентарии приложат все силы для того, чтобы деятельность этого органа власти была эффективной.

Депутаты нижней палаты парламента готовы сделать все необходимое для защиты сотрудников Росгвардии на законодательном уровне. Об этом заявил спикер Госдумы в рамках открытия выставки, посвященной Дню войск национальной гвардии страны. По словам Вячеслава Володина, парламентарии приложат все силы для того, чтобы деятельность этого органа власти была эффективной.В Госдуме состоялось открытиевыставки, посвященной Дню войск национальнойгвардии России. Участие в мероприятии приняли лидеры думских фракций, депутаты,а также директор Росгвардии Виктор Золотов.Как заверил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты будутделать все, чтобы сотрудники национальной гвардии, личный состав был защищензаконами и, чтобы их деятельность была эффективна. "В этой связи хочетсявысказать слова признательности руководству Росгвардии, потому что мы напротяжении этого года несколько раз встречаемся, – отметил он. – Сегодняпроходит выставка, которая ознакомит депутатов с деятельностью Росгвардии".Вячеслав Володин напомнил, что бойцы Росгвардиипервыми встают на пути опасностей, зачастую жертвуя своими жизнями ради другихлюдей, ведут борьбу с террористами, обеспечивают общественный порядок. "Ониделают все для сохранения наших и материальных, и культурных ценностей, – подчеркнулспикер Госдумы. – Если говорить о спектре работы национальной гвардии, то оночень широкий".Говоря о выставке, он также отметил значимость работыРосгвардии по налаживанию коммуникаций с парламентом. Директор федеральнойслужбы Виктор Золотов, в свою очередь, подтвердил, что депутатский корпус и Росгвардияналадили эффективное взаимодействие в сфере законотворчества."Я благодарен лично вам, Вячеслав Викторович, и вашимколлегам за предоставленную возможность здесь, в стенах нижней палатыпарламента провести нашу выставку, для того чтобы вы могли ознакомиться систорией и традициями нашего ведомства", – сказал Золотов. Он добавил, что за безмалого два года при участии спикера Госдумы удалось принять десять федеральныхзаконов, еще восемь находятся на рассмотрении и готовятся к процедуре первогочтения."Я благодарен всем вашим коллегам за эту работу. Мы надеемся надальнейшее плодотворное сотрудничество", – сказал глава Росгвардии.Напомним, День войск национальной гвардии России отмечается 27марта. Эта праздник был учрежден указом президента от 16 января 2017 года.Задача памятной даты – сохранение преемственности воинских традиций и повышенияпрестижа службы в Росгвардии.