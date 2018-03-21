Депутаты нижней палаты парламента готовы сделать все необходимое для защиты сотрудников Росгвардии на законодательном уровне. Об этом заявил спикер Госдумы в рамках открытия выставки, посвященной Дню войск национальной гвардии страны. По словам Вячеслава Володина, парламентарии приложат все силы для того, чтобы деятельность этого органа власти была эффективной.
Депутаты нижней палаты парламента готовы сделать все необходимое для защиты сотрудников Росгвардии на законодательном уровне. Об этом заявил спикер Госдумы в рамках открытия выставки, посвященной Дню войск национальной гвардии страны. По словам Вячеслава Володина, парламентарии приложат все силы для того, чтобы деятельность этого органа власти была эффективной.
В Госдуме состоялось открытие
выставки, посвященной Дню войск национальной
гвардии России. Участие в мероприятии приняли лидеры думских фракций, депутаты,
а также директор Росгвардии Виктор Золотов.
Как заверил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты будут
делать все, чтобы сотрудники национальной гвардии, личный состав был защищен
законами и, чтобы их деятельность была эффективна. "В этой связи хочется
высказать слова признательности руководству Росгвардии, потому что мы на
протяжении этого года несколько раз встречаемся, – отметил он. – Сегодня
проходит выставка, которая ознакомит депутатов с деятельностью Росгвардии".
Вячеслав Володин напомнил, что бойцы Росгвардии
первыми встают на пути опасностей, зачастую жертвуя своими жизнями ради других
людей, ведут борьбу с террористами, обеспечивают общественный порядок. "Они
делают все для сохранения наших и материальных, и культурных ценностей, – подчеркнул
спикер Госдумы. – Если говорить о спектре работы национальной гвардии, то он
очень широкий".
Говоря о выставке, он также отметил значимость работы
Росгвардии по налаживанию коммуникаций с парламентом. Директор федеральной
службы Виктор Золотов, в свою очередь, подтвердил, что депутатский корпус и Росгвардия
наладили эффективное взаимодействие в сфере законотворчества.
"Я благодарен лично вам, Вячеслав Викторович, и вашим
коллегам за предоставленную возможность здесь, в стенах нижней палаты
парламента провести нашу выставку, для того чтобы вы могли ознакомиться с
историей и традициями нашего ведомства", – сказал Золотов. Он добавил, что за без
малого два года при участии спикера Госдумы удалось принять десять федеральных
законов, еще восемь находятся на рассмотрении и готовятся к процедуре первого
чтения.
"Я благодарен всем вашим коллегам за эту работу. Мы надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество", – сказал глава Росгвардии.
Напомним, День войск национальной гвардии России отмечается 27
марта. Эта праздник был учрежден указом президента от 16 января 2017 года.
Задача памятной даты – сохранение преемственности воинских традиций и повышения
престижа службы в Росгвардии.