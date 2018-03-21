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<a href="http://33live.ru/novosti/21-03-2018-k-prosveshheniyu-podxodyat-tvorcheski.html" target="_blank">К просвещению подходят творчески</a> - 10 лет воспитывают музыкой детей и взрослых. Свой первый серьёзный юбилей отмечает музыкально-просветительский театр при областной филармонии. С помощью своих программ и спектаклей начинающие и уже опытные артисты стараются не только развлекать зрителей, но и общаться с ними на самые важные жизненные темы. На репетиции нового спектакля коллектива побывала Маргарита Махрова.