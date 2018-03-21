Олимпийская
чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой
программе на чемпионате мира в Милане. Девушка расстроилась, заняв второе
место.
Олимпийская
чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой
программе на чемпионате мира в Милане. Девушка расстроилась, заняв второе
место.
По словам
15-летней фигуристки, она каталась "немного скованно". Причиной того, что в
программе не все получилось идеально, Загитова назвала эмоциональное состояние.
"Если честно, я тут сильнее
волновалась, чем на Олимпийских играх. Почему так вышло, пока не знаю, буду
этот момент анализировать", – цитирует Алину Sports.ru. "Мне сейчас вспомнилась Женя
Медведева: зная, что ты едешь лидером, нужно чисто прокатывать программу,
и с этим сложнее справиться", – поделилась спортсменка.
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