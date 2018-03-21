Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Милане. Девушка расстроилась, заняв второе место.

Олимпийскаячемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткойпрограмме на чемпионате мира в Милане. Девушка расстроилась, заняв второеместо.По словам15-летней фигуристки, она каталась "немного скованно". Причиной того, что впрограмме не все получилось идеально, Загитова назвала эмоциональное состояние."Если честно, я тут сильнееволновалась, чем на Олимпийских играх. Почему так вышло, пока не знаю, будуэтот момент анализировать", – цитирует Алину Sports.ru. "Мне сейчас вспомнилась ЖеняМедведева: зная, что ты едешь лидером, нужно чисто прокатывать программу,и с этим сложнее справиться", – поделилась спортсменка.Материал дополняется