Ссора красноярских влюбленных превратилась в пир каннибалов.
Мужчина убил подругу, а потом вырезал ей сердце и сварил в кастрюле.
Ссора красноярских влюбленных превратилась в пир каннибалов.
Мужчина убил подругу, а потом вырезал ей сердце и сварил в кастрюле.
Житель красноярского района Энергетиков сам вызвал скорую
помощь – предварительно изранив себя ножом. Но ввести в заблуждение полицию,
прибывшую на место преступления 20 марта, ему не удалось.
Стражи порядка восстановили картину преступления. 35-летний
мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, поссорился со своей
27-летней подругой и нанес ей несколько ударов ножом.
"После этого он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек
левое легкое и сердце, затем начал варить сердце в кастрюле. В 15 часов этого
же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил
себе ножевое ранение грудной клетки", – приводит сообщение пресс-службы
интернет-издание Newslab.ru.
Раненый вел себя агрессивно, его задержали совместными
усилиями полиции и врачей. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии
наркотического опьянения. Раньше у него уже были проблемы с законом. Как
сообщается, преступник в тяжелом состоянии, находится на лечении в больнице
Красноярска.
Ранее Dni.Ru рассказывали историю "курганского каннибала" Анатолия Ежкова. Он попал в поле зрения журналистов после того, как стало известно о его злодеяниях. Выяснилось, что мужчина жестоко избил и искусал 41-летнюю подругу.
Свою жертву злоумышленник мучил на протяжении четырех часов. У пострадавшей были обнаружены многочисленные укусы по всему лицу и телу. Женщина рассказала, что мучитель пытался задушить ее, однако руки "скользили из-за крови".
Экспертиза установила, что в момент нападения на любовницу мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.