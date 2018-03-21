Ссора красноярских влюбленных превратилась в пир каннибалов. Мужчина убил подругу, а потом вырезал ей сердце и сварил в кастрюле.

Ссора красноярских влюбленных превратилась в пир каннибалов.Мужчина убил подругу, а потом вырезал ей сердце и сварил в кастрюле.Житель красноярского района Энергетиков сам вызвал скоруюпомощь – предварительно изранив себя ножом. Но ввести в заблуждение полицию,прибывшую на место преступления 20 марта, ему не удалось.Стражи порядка восстановили картину преступления. 35-летниймужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, поссорился со своей27-летней подругой и нанес ей несколько ударов ножом."После этого он вскрыл грудную клетку погибшей, извлеклевое легкое и сердце, затем начал варить сердце в кастрюле. В 15 часов этогоже дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинилсебе ножевое ранение грудной клетки", – приводит сообщение пресс-службыинтернет-издание Newslab.ru.Раненый вел себя агрессивно, его задержали совместнымиусилиями полиции и врачей. Выяснилось, что мужчина находился в состояниинаркотического опьянения. Раньше у него уже были проблемы с законом. Каксообщается, преступник в тяжелом состоянии, находится на лечении в больницеКрасноярска.Ранее Dni.Ru рассказывали историю "курганского каннибала" Анатолия Ежкова. Он попал в поле зрения журналистов после того, как стало известно о его злодеяниях. Выяснилось, что мужчина жестоко избил и искусал 41-летнюю подругу.Свою жертву злоумышленник мучил на протяжении четырех часов. У пострадавшей были обнаружены многочисленные укусы по всему лицу и телу. Женщина рассказала, что мучитель пытался задушить ее, однако руки "скользили из-за крови".Экспертиза установила, что в момент нападения на любовницу мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.