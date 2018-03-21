Юная гаитянка много лет прятала от посторонних глаз свою изуродованную ногу. Устав терпеть постоянные издевательства и насмешки окружающих, девушка решила стать моделью и разрушить стереотипы красоты.

Юная гаитянка много лет прятала от посторонних глазсвою изуродованную ногу. Устав терпеть постоянные издевательства и насмешки окружающих,девушка решила стать моделью и разрушить стереотипы красоты.Берланж Пресилус с малых лет страдает редким врожденным сосудистымпоражением, известным как синдром Клиппеля – Тренеунай (Klippel-TrenaunaySyndrome). На правой ноге модели сильно выступающее варикозное расширение вени огромное темное пятно.Из-за недуга в детстве над ней постоянно смеялись, некоторые злобные детиуверяли Берланж, что ее нога скоро отомрет и отвалится. Гаитянка очень комплексовала, она никогда неносила шорты и короткие юбки. "Ядумала, что моя нога – это самое уродливое, что может быть на свете", -цитирует модель swns.com.Спустя годы барышня нашла в себе силы и перестала скрывать необычную часть тела. Она хочет доказать всем,что ничем не отличается от других.Пресилус родиласьна Гаити и сейчас живет в Торонто. Барышня – успешная модель. Она снималась врекламных кампаниях таких известных брендов, как Samsung, Mac и Johnnie Walker.Гаитянка настроена изменить восприятие красоты. Берланж считает, что люди не должны стремиться выглядеть идеальными. "Индустрияхочет, чтобы люди поверили, что совершенство существует и если вы не выглядитекак эта девушка в журнале, то вы некрасивы", – заявляет Белланж Пресилус.