Юная гаитянка много лет прятала от посторонних глаз
свою изуродованную ногу. Устав терпеть постоянные издевательства и насмешки окружающих,
девушка решила стать моделью и разрушить стереотипы красоты.
Юная гаитянка много лет прятала от посторонних глаз
свою изуродованную ногу. Устав терпеть постоянные издевательства и насмешки окружающих,
девушка решила стать моделью и разрушить стереотипы красоты.
Берланж Пресилус с малых лет страдает редким врожденным сосудистым
поражением, известным как синдром Клиппеля – Тренеунай (Klippel-Trenaunay
Syndrome). На правой ноге модели сильно выступающее варикозное расширение вен
и огромное темное пятно.
Из-за недуга в детстве над ней постоянно смеялись, некоторые злобные дети
уверяли Берланж, что ее нога скоро отомрет и отвалится. Гаитянка очень комплексовала, она никогда не
носила шорты и короткие юбки. "Я
думала, что моя нога – это самое уродливое, что может быть на свете", -
цитирует модель swns.com.
Спустя годы барышня нашла в себе силы и перестала скрывать необычную часть тела. Она хочет доказать всем,
что ничем не отличается от других.
Пресилус родилась
на Гаити и сейчас живет в Торонто. Барышня – успешная модель. Она снималась в
рекламных кампаниях таких известных брендов, как Samsung, Mac и Johnnie Walker.
Гаитянка настроена изменить восприятие красоты. Берланж считает, что люди не должны стремиться выглядеть идеальными. "Индустрия
хочет, чтобы люди поверили, что совершенство существует и если вы не выглядите
как эта девушка в журнале, то вы некрасивы", – заявляет Белланж Пресилус.