Черемушкинский суд наложил обеспечительный арест на квартиру Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с появившимися в СМИ видеозаписями Армена Джигарханяна, сделанных скрытой камерой. Также был изъят миллион рублей, который принадлежит бывшей жене актера. Адвокат Виталины Лариса Широкова считает подобные действия правоохранительных органов необоснованными. О чем она и рассказала в интервью Dni.Ru.

Черемушкинский суд наложил обеспечительный арест на квартиру Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице. Это решение было принято в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с появившимися в СМИ видеозаписями Армена Джигарханяна, сделанных скрытой камерой. Также был изъят миллион рублей, который принадлежит бывшей жене актера. Адвокат Виталины Лариса Широкова считает подобные действия правоохранительных органов необоснованными. О чем она и рассказала в интервью Dni.Ru."Статья о нарушении конституционных прав гражданина ("Нарушение тайны личной жизни" – Прим. ред.) предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, – заявили Широкова. – Между тем, следствием была проведена выемка денежных средств в размере 1 миллиона рублей из банковской ячейки моей подзащитной и наложен обеспечительный арест на квартиру, рыночная стоимость которой превышает 40 миллионов рублей."Следствие настаивало на аресте всех трех квартир, по мнению следствия принадлежащих Виталине Викторовне, – продолжает Широкова. – Но самом деле не все из указанных квартир, являются ее собственностью. Важно отметить и то, что арест имущества осуществлялся по только лишь одной 137-й статье! Налицо несоответствие норме закона и противоречие статье УК РФ. К тому же изъятие средств со счета Виталины Викторовны произошло еще два месяца назад, но никто ее не поставил в известность и узнала она о случившемся случайно. Разумеется, мы будем обжаловать неправомерный характер таких действий. Первое заседание по выемке денег состоится 28 марта".Лариса Широкова намерена через суд наказать и всех, кто порочит доброе имя и деловую репутацию ее клиентки. Она уверена. что сумеет доказать ее невиновность по всем обвинениям. Хотя как вернуть изъятый в банке миллион рублей – пока вопрос.