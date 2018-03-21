Министр иностранных дел Сергей Лавров может не войти в
состав нового правительства, которое будет сформировано президентом по итогам
состоявшихся в прошлое воскресенье выборов главы государства. Соответствующую
информацию со ссылкой на некие источники в МИДе опубликовали в среду, 21 марта,
ряд средств массовой информации.
Министр иностранных дел Сергей Лавров может не войти в
состав нового правительства, которое будет сформировано президентом по итогам
состоявшихся в прошлое воскресенье выборов главы государства. Соответствующую
информацию со ссылкой на некие источники в МИДе опубликовали в среду, 21 марта,
ряд средств массовой информации.
Глава российского внешнеполитического ведомства уже
несколько лет хочет оставить свой пост по причине усталости, заявляет RTVI,
ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел. До президентских
выборов-2018 он якобы доработал по личной просьбе главы государства.
Издание также заявляет, что на Смоленской площади уже ждут
объявления состава нового правительства. На место Лаврова прочат одного из его
заместителей, в частности, Александра Грушко, который на протяжении последних
шести лет представлял Россию в НАТО. Сам действующий руководитель
внешнеполитического ведомства может уйти на пенсию, а может занять место в
Совете безопасности.
Напомним, Сергей Лавров в 1994-2004 годах был постпредом
нашей страны в ООН. Он возглавил МИД в марте 2004 года, после избрания
Владимира Путина на второй срок.