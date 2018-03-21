Известная актриса и
телеведущая Татьяна Лазарева сообщила поклонникам на своей странице в Instagram печальную новость. Она заявила о смерти
родителей.
Известная актриса и
телеведущая Татьяна Лазарева сообщила поклонникам на своей странице в Instagram печальную новость. Она заявила о смерти
родителей.
"В нас так
много от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажет
всего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся", – написала
артистка вечером 21 марта. Конкретную дату случившегося несчастья
Татьяна не раскрыла. По неподтвержденной информации, скончался отец Лазаревой
Юрий Станиславович.
Пользователи соцсети
выразили свои соболезнования знаменитости, поддержав в горе добрым словом. "Держитесь, родители не восполнимая потеря!!! Да
помогут Вам внутренние силы справиться с этой болью и продолжить жизнь с легким
и любящим сердцем к своим родным и близким людям!!!", "Большое горе! Мы
с вами! Дай бог вам сил!", "Соболезнуем! Без родителей тяжело, но есть
дети, внуки, семья. У Вас прекрасная семья!", "Вечная память. Они
воспитали Вас очень порядочным человеком! Спасибо им за то, что они нам Вас
подарили!", "Юрию Станиславовичу вечная память...", -
прокомментировали печальное известие поклонники актрисы.
Отметим, родители Лазаревой были учителями и искренне
любили свою профессию. Они познакомились, когда учились в
педагогическом институте. Отец Татьяны потерял зрение в 16 лет, но инвалидность
не помешала ему ни в
работе, ни в
личной жизни. Юрий Станиславович преподавал историю в физико-математической школе,
а мама будущей артистки Валерия Алексеевна Лазарева была учительницей литературы.