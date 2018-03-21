Известная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева сообщила поклонникам на своей странице в Instagram печальную новость. Она заявила о смерти родителей.

Известная актриса ителеведущая Татьяна Лазарева сообщила поклонникам на своей странице в Instagram печальную новость. Она заявила о смертиродителей."В нас такмного от наших родителей и наших предков, что ни одно зеркало тебе не покажетвсего. Спасибо, папа, спасибо, мама. Вы теперь там вместе, увидимся", – написалаартистка вечером 21 марта. Конкретную дату случившегося несчастьяТатьяна не раскрыла. По неподтвержденной информации, скончался отец ЛазаревойЮрий Станиславович.Пользователи соцсетивыразили свои соболезнования знаменитости, поддержав в горе добрым словом. "Держитесь, родители не восполнимая потеря!!! Дапомогут Вам внутренние силы справиться с этой болью и продолжить жизнь с легкими любящим сердцем к своим родным и близким людям!!!", "Большое горе! Мыс вами! Дай бог вам сил!", "Соболезнуем! Без родителей тяжело, но естьдети, внуки, семья. У Вас прекрасная семья!", "Вечная память. Онивоспитали Вас очень порядочным человеком! Спасибо им за то, что они нам Васподарили!", "Юрию Станиславовичу вечная память...", -прокомментировали печальное известие поклонники актрисы.Отметим, родители Лазаревой были учителями и искреннелюбили свою профессию. Они познакомились, когда учились впедагогическом институте. Отец Татьяны потерял зрение в 16 лет, но инвалидностьне помешала ему ни вработе, ни вличной жизни. Юрий Станиславович преподавал историю в физико-математической школе,а мама будущей артистки Валерия Алексеевна Лазарева была учительницей литературы.