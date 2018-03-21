Ведущий полузащитник футбольной сборной Египта Мохаммед Салах в самом ближайшем времени может стать самым дорогим игроком мира. Его клуб Ливерпуль установил сумму отступных, за которую готов отпустить 25-летнего вингера и это - 225 млн евро.

Ведущий полузащитник футбольной сборной Египта Мохаммед Салах в самом ближайшем времени может стать самым дорогим игроком мира. Его клуб "Ливерпуль" установил сумму отступных, за которую готов отпустить 25-летнего вингера и это — 225 млн евро.Таким образом, если трансфер египтянина будет осуществлен в ближайшее время, то Салах побьет финансовый рекорд бразильца Неймара – 222 млн евро за переход из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанскую Marca, на Салаха претендуют как раз "ПСЖ", "Барселона", мадридский "Реал".