Русские бывают и плохими, но все равно они – братья. Тонкости отношений с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил на встрече с талантливой молодежью.

Русские бывают и плохими, но все равно они – братья.Тонкости отношений с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснилна встрече с талантливой молодежью.Русские всегда первыми протянут Белоруссии руку помощи -неважно, какая причина будет лежать в основе этого жеста, сказал АлександрЛукашенко. Объяснение белорусский лидер нашел своеобразное: по его словам, Москвадо сих пор боится потерять Минск."Нам кто прежде всего руку помощи протянет?Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать.Они до сих пор боятся потерять Беларусь", —сказал Лукашенко.Лукашенко напомнил молодым соотечественникам, что русские – братья."Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахарне разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережилсполна", – посетовал белорусский лидер. Но признал, что и белорусы "несвятые", передает .Ранее в отношениях Минска и Москвы вновь возникланапряженность. В конце февраля Россельхознадзор временно ограничил ввозбелорусского молока. Продукцию признали небезопасной. Лукашенко тогда пообещал принятьответные меры в отношении России.Комментируя этот инцидент, белорусский президент назвалзапрет поставок молока из Белоруссии "наглым политическим инструментом"."Средства массовой информации у нас ерничают – что это у вас за "таежный"союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим?", -раскритиковал Лукашенко деятельность ЕАЭС.Как писали Dni.Ru, временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии должен был быть введен 26 февраля, но Россельхознадзор отложил его на 6 марта. Запрет на ввоз в Россию должен распространяться на белорусское консервированное и сгущенное молоко, сливки, сывороточный концентрат, молочный белок и молочную сыворотку. Продукцию в потребительской упаковке ограничения не затронут.Санкции связаны с обнаружением в молочной продукции вредных веществ. По данным российского надзорного ведомства, с 2016-го по февраль 2018-го доля белорусской молочки, в которой выявлены запрещенные добавки, выросла более чем в 20 раз.