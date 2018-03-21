Русские бывают и плохими, но все равно они – братья.
Тонкости отношений с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил
на встрече с талантливой молодежью.
Русские бывают и плохими, но все равно они – братья.
Тонкости отношений с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил
на встрече с талантливой молодежью.
Русские всегда первыми протянут Белоруссии руку помощи -
неважно, какая причина будет лежать в основе этого жеста, сказал Александр
Лукашенко. Объяснение белорусский лидер нашел своеобразное: по его словам, Москва
до сих пор боится потерять Минск.
"Нам кто прежде всего руку помощи протянет?
Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать.
Они до сих пор боятся потерять Беларусь", —
сказал Лукашенко.
Лукашенко напомнил молодым соотечественникам, что русские – братья.
"Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар
не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил
сполна", – посетовал белорусский лидер. Но признал, что и белорусы "не
святые", передает .
Ранее в отношениях Минска и Москвы вновь возникла
напряженность. В конце февраля Россельхознадзор временно ограничил ввоз
белорусского молока. Продукцию признали небезопасной. Лукашенко тогда пообещал принять
ответные меры в отношении России.
Комментируя этот инцидент, белорусский президент назвал
запрет поставок молока из Белоруссии "наглым политическим инструментом".
"Средства массовой информации у нас ерничают – что это у вас за "таежный"
союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим?", -
раскритиковал Лукашенко деятельность ЕАЭС.
Как писали Dni.Ru, временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии должен был быть введен 26 февраля, но Россельхознадзор отложил его на 6 марта. Запрет на ввоз в Россию должен распространяться на белорусское консервированное и сгущенное молоко, сливки, сывороточный концентрат, молочный белок и молочную сыворотку. Продукцию в потребительской упаковке ограничения не затронут.
Санкции связаны с обнаружением в молочной продукции вредных веществ. По данным российского надзорного ведомства, с 2016-го по февраль 2018-го доля белорусской молочки, в которой выявлены запрещенные добавки, выросла более чем в 20 раз.