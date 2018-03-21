Убежал от мамы и потерялся. Областная прокуратура начала проверку по делу о вязниковском малыше, которого подобрал на проезжей части местный житель. Неравнодушный мужчина сфотографировал ребёнка и выложил в социальной сети пост с подписью: «Чей ребёнок? Кто потерял?».

21.03.2018Убежал от мамы и потерялся. Областная прокуратура начала проверку по делу о вязниковском малыше, которого подобрал на проезжей части местный житель. Неравнодушный мужчина сфотографировал ребёнка и выложил в социальной сети пост с подписью: Чей ребёнок? Кто потерял?. Не дожидаясь ответа, вместе с мальчиком он ездил по дворам и сам нашёл его маму. Потеряшкой оказался 4-летний Василий, он имеет задержку психического развития. На улице малыш оказался, потому что не захотел ждать в подъезде свою маму, которая выходила от гостей. К слову, женщина, обнаружив пропажу ребёнка, сама бросилась его искать.