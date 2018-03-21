Сенатор Людмила Нарусова обвинила министра культуры России Владимира Мединского в безнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторской диссертации. Инцидент произошел в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Сенатор ЛюдмилаНарусова обвинила министра культуры России Владимира Мединского вбезнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторскойдиссертации. Инцидент произошел в рамках правительственного часав Совете Федерации.Мединский рассказывало современной модели культурной политики России. Присутствующиевнимательно выслушали доклад министра культуры и задали вопросы, в основном касавшиесясудьбы конкретных учреждений на местах.Однако в самом конце правительственного часа слово для выступленияпредоставили члену Совфеда от Республики Тыва ЛюдмилеНарусовой. Неожиданно мать известной телеведущей Ксении Собчакобрушилась с критикой на министра, вспомнив историю с егодокторской диссертацией. Она отметила, что для его выступленияв Совфеде заявлены совсем другие темы."В брошюре,которую вы раздали, после слов президента совершенно замечательныхо том, что культура – общенациональный код, вы вставилии свой тезис о том, что культура должна опираться на цифры", -цитирует Нарусову "БИЗНЕС Online". Затем сенатор процитироваласлова академика Дмитрия Лихачева, согласно которым "культура – это преждевсего нравственность". "Совершенно недостойная историяс пробиванием защиты вашей диссертации не укладывается в понятиенравственности. Когдаученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другойсовет", – добавила политик.Мединскийна нападки не отреагировал. А глава Верхней палаты Валентина Матвиенко указалаНарусовой на недостойность подобных выступлений на "правительственномчасе". "Людмила Борисовна, вот недостойно так выступатьна Совете Федерации", – прервала Нарусову Матвиенко. Затем маме Собчак ивовсе отключили микрофон, однако в зале раздались аплодисменты.