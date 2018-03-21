Сенатор Людмила
Нарусова обвинила министра культуры России Владимира Мединского в
безнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторской
диссертации. Инцидент произошел в рамках правительственного часа
в Совете Федерации.
Сенатор Людмила
Нарусова обвинила министра культуры России Владимира Мединского в
безнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторской
диссертации. Инцидент произошел в рамках правительственного часа
в Совете Федерации.
Мединский рассказывал
о современной модели культурной политики России. Присутствующие
внимательно выслушали доклад министра культуры и задали вопросы, в основном касавшиеся
судьбы конкретных учреждений на местах.
Однако в самом конце правительственного часа слово для выступления
предоставили члену Совфеда от Республики Тыва Людмиле
Нарусовой. Неожиданно мать известной телеведущей Ксении Собчак
обрушилась с критикой на министра, вспомнив историю с его
докторской диссертацией. Она отметила, что для его выступления
в Совфеде заявлены совсем другие темы.
"В брошюре,
которую вы раздали, после слов президента совершенно замечательных
о том, что культура – общенациональный код, вы вставили
и свой тезис о том, что культура должна опираться на цифры", -
цитирует Нарусову "БИЗНЕС Online". Затем сенатор процитировала
слова академика Дмитрия Лихачева, согласно которым "культура – это прежде
всего нравственность". "Совершенно недостойная история
с пробиванием защиты вашей диссертации не укладывается в понятие
нравственности. Когда
ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой
совет", – добавила политик.
Мединский
на нападки не отреагировал. А глава Верхней палаты Валентина Матвиенко указала
Нарусовой на недостойность подобных выступлений на "правительственном
часе". "Людмила Борисовна, вот недостойно так выступать
на Совете Федерации", – прервала Нарусову Матвиенко. Затем маме Собчак и
вовсе отключили микрофон, однако в зале раздались аплодисменты.