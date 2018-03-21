Проблемы с легкими не позволили Марии Шараповой принять
участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Российской теннисистке пришлось
оправдываться перед болельщиками за то, что она не поехала в Майами.
Проблемы с легкими не позволили Марии Шараповой принять
участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Российской теннисистке пришлось
оправдываться перед болельщиками за то, что она не поехала в Майами.
Шарапова сожалеет, что подвела своих болельщиков – но ничего
не может с этим поделать. Врачи обнаружили в легких известной спортсменки
воздушный пузырь – и теперь ец как минимум три недели нельзя летать на
самолете.
О том, что с Марией что-то неладно, можно было судить и по
ее выступлению на турнире в Индиан-Уэллсе. 8 марта Шарапова уступила
японке Наоми Осаке в первом круге. Затем сообщалось, что Мария снялась
с турнира в Майами, который начнется 19 марта и завершится
1 апреля, из-за травмы левого предплечья. Теннисистка подтвердила эту
информацию и поделилась подробностями о неприятностях, которые ее подстерегли.
"В последние месяцы я испытывала боль
в левом предплечье, за 30 минут до начала матча первого
круга в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече,
чтобы я могла отыграть встречу без боли. А затем я узнала,
что у меня образовался воздушный пузырь в легких, поэтому
я не могу летать три недели по совету врачей", -
рассказала россиянка своми подписчикам в Twitter.
Шарапова отмечает, что ей самой очень неприятно постоянно
делать МРТ, компьютерную томографию, принимать уколы, ходить по пяти
разным докторам. Тем более неприятно в результате всего этого отказаться от
одного из самых любимых турниров, призналась Мария.
Пост Шараповой стал ответом на жалобу одного из ее фанатов.
Он написал, что россиянка нередко в последний момент снимается
с турниров, когда ее болельщики уже купили билеты
на соревнования.
"В 2015 году я купил билеты на Кубок
Федераци и на самолет в Сочи, так как Шарапова была
заявлена на матчи, но она снялась
за два дня до начала. Сейчас я купил билеты своей
подруге на игры Шараповой в Майами, но она вновь снялась.
Многие фанаты Марии часто рискуют, покупают билеты (в том числе
и на самолет), но Мария делает это снова
и снова", – написал болельщик.
Теннисистка, в свою очередь, подчеркнула, что не любит
рассказывать о травмах, которые для профессионала в спорте – обычное дело. Но в
этот раз она нарушила это правило, чтобы извиниться перед болельщиками. "Мне на самом
деле жаль, что вы купили два билеты для друга, который
хотел увидеть мою игру вживую", – написала Шарапова. И призналась,
что с радостью обменяла бы походы по врачам на удовольствие сыграть перед
своими фанатами, пишет RT.