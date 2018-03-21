Проблемы с легкими не позволили Марии Шараповой принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Российской теннисистке пришлось оправдываться перед болельщиками за то, что она не поехала в Майами.

Проблемы с легкими не позволили Марии Шараповой принятьучастие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Российской теннисистке пришлосьоправдываться перед болельщиками за то, что она не поехала в Майами.Шарапова сожалеет, что подвела своих болельщиков – но ничегоне может с этим поделать. Врачи обнаружили в легких известной спортсменкивоздушный пузырь – и теперь ец как минимум три недели нельзя летать насамолете.О том, что с Марией что-то неладно, можно было судить и поее выступлению на турнире в Индиан-Уэллсе. 8 марта Шарапова уступилаяпонке Наоми Осаке в первом круге. Затем сообщалось, что Мария сняласьс турнира в Майами, который начнется 19 марта и завершится1 апреля, из-за травмы левого предплечья. Теннисистка подтвердила этуинформацию и поделилась подробностями о неприятностях, которые ее подстерегли."В последние месяцы я испытывала больв левом предплечье, за 30 минут до начала матча первогокруга в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече,чтобы я могла отыграть встречу без боли. А затем я узнала,что у меня образовался воздушный пузырь в легких, поэтомуя не могу летать три недели по совету врачей", -рассказала россиянка своми подписчикам в Twitter.Шарапова отмечает, что ей самой очень неприятно постоянноделать МРТ, компьютерную томографию, принимать уколы, ходить по пятиразным докторам. Тем более неприятно в результате всего этого отказаться отодного из самых любимых турниров, призналась Мария.Пост Шараповой стал ответом на жалобу одного из ее фанатов.Он написал, что россиянка нередко в последний момент снимаетсяс турниров, когда ее болельщики уже купили билетына соревнования."В 2015 году я купил билеты на КубокФедераци и на самолет в Сочи, так как Шарапова былазаявлена на матчи, но она сняласьза два дня до начала. Сейчас я купил билеты своейподруге на игры Шараповой в Майами, но она вновь снялась.Многие фанаты Марии часто рискуют, покупают билеты (в том числеи на самолет), но Мария делает это сноваи снова", – написал болельщик.Теннисистка, в свою очередь, подчеркнула, что не любитрассказывать о травмах, которые для профессионала в спорте – обычное дело. Но вэтот раз она нарушила это правило, чтобы извиниться перед болельщиками. "Мне на самомделе жаль, что вы купили два билеты для друга, которыйхотел увидеть мою игру вживую", – написала Шарапова. И призналась,что с радостью обменяла бы походы по врачам на удовольствие сыграть передсвоими фанатами, пишет RT.