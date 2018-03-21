Стали известны сроки выздоровления игрока обороны московского футбольного ЦСКА Марио Фернандеса, который был травмирован в начале второй части нынешнего сезона. Он до сих пор занимается отдельно от команды, но медики обещают поставить его на ноги уже в апреле.

Стали известны сроки выздоровления игрока обороны московского футбольного ЦСКА Марио Фернандеса, который был травмирован в начале второй части нынешнего сезона. Он до сих пор занимается отдельно от команды, но медики обещают поставить его на ноги уже в апреле."Когда ждать на поле? — цитирует бразильского игрока с российским паспортом Bobsoccer.Ru. — В одном из апрельских матчей. Знаю, что их у ЦСКА много, но к какому буду готов, сказать пока не могу. Работаю, чтобы побыстрее вернуться".Фернандес является кандидатом в сборную России и его потеря, как и временная утрата еще двух защитников нашей национальной команды – армейца Виктора Васина и спартаковца Георгия Джикии, — создали заметные проблемы тренеру сборной Станиславу Черчесову. Теперь как минимум Феранадес сможет продолжить подготовку к чемпионату мира 2018 года.