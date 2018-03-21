Знаменитый американский боксер-профессионал Флойд Мэйвезер может стать обладателем пакета акций английского футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед. При этом многократный чемпион мира мечтает, что именно в стане сорок завершит карьеру его приятель Криштиану Роналду.

Знаменитый американский боксер-профессионал Флойд Мэйвезер может стать обладателем пакета акций английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед". При этом многократный чемпион мира мечтает, что именно в стане "сорок" завершит карьеру его приятель португальский футболист Криштиану Роналду."С Криштиану Роналду мы уже давно дружим, и он мог бы даже завершить карьеру в "Ньюкасле", – сказал Мэйвезер-младший журналистам испанской газеты Marca. При этом с возможными инвестициями в британский клуб он окончательного решения пока не принял."Я всегда ищу новые возможности для бизнеса, — признается самый богатый в мире боксер. – Я люблю все виды спорта, но при инвестировании думаю головой, а не сердцем. Инвестиции по зову сердца – самый быстрый способ потерять деньги"."Я люблю "Ньюкасл", в этом городе люди умеют праздновать так, как никто в мире. В прошлом году я познакомился с некоторыми игроками, они хорошие ребята. Но я хочу сказать, что инвестирую только тогда, когда кто-то предложит бизнес-план, мои люди изучат его и скажут, можно ли на нем заработать", — признался Мэйвезер.