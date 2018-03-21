Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не выдерживает никакой критики. Об этом на брифинге для иностранных послов в Москве заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков. Прямую трансляцию со Смоленской площади ведет телеканал Россия 24.

Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не выдерживает никакой критики. Об этом на брифинге для иностранных послов в Москве заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков. Прямую трансляцию со Смоленской площади ведет телеканал "Россия 24"."Логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку, — считает дипломат. — Третьего просто не дано".На брифинг по "делу Скрипаля" в МИД РФ прибыли послы Ирака, Сирии, КНДР, Польши, Бахрейна, Индонезии, южноафриканских стран, а также главы других иностранных дипмиссий. Вместе с тем многие страны представлены на более низком уровне. Посол Великобритании на данный брифинг не приехал.МИД РФ подготовил для иностранных послов памятную записку с технической и юридической информацией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Владимира Ермакова, содержание памятной записки, "как того требует жанр этого документа, носит несколько подсушенный технико-юридический характер".Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервнопаралитическим веществом российского производства.Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Россия.