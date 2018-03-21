Кирилл Терешин из Пятигорска, известный в Сети как Руки-базуки, признался своим подписчикам, что испытывает сильные боли, ему хана и не исключена операция. Все, это хана, я прошу Бога, чтобы из моего тела вышел дух, я не могу терпеть боль, — написал он на своей странице ВКонтакте. Терешин уверяет, что это не хайп и опубликовал свои фото с распухшими руками и градусник, который показывает повышенную температуру.

Кирилл Терешин из Пятигорска, известный в Сети как "Руки-базуки", признался своим подписчикам, что испытывает сильные боли, ему "хана" и не исключена операция."Все, это хана, я прошу Бога, чтобы из моего тела вышел дух, я не могу терпеть боль", — написал он на своей странице "ВКонтакте". Терешин уверяет, что "это не хайп" и опубликовал свои фото с распухшими руками и градусник, который показывает повышенную температуру."Мне назначили курс лечения на 2 недели, к руке прикладываю лёд. Если через это время не пройдет, то все. Скорее всего, они скажут делать операцию", — признался экспериментатор со своим телом."Проблемы конкретные со здоровьем, я мучаюсь, моя мать плачет, я не знаю что делать, температура 38.5, мне остаётся только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться Богу", — жалуется Кирилл своим подписчикам.Терешин стал известен своими экспериментами с инъекциями синтола, которым он сам в домашних условиях накачивал свои руки. Он также проводил и иные эксперименты со своей внешностью. Молодой человек неоднократно становился гостем телешоу на различных каналах, в том числе и на "России 1". Врачи призывали его прекратить эксперименты и пытались помочь ему. Они также предрекали Терешину ампутацию рук.