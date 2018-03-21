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<a href="http://33live.ru/novosti/21-03-2018-molodyozh-protiv-muzyki-v-mashinax.html" target="_blank">Молодёжь против музыки в машинах</a> - Молодежь против музыки в машинах. Школа юного законотворца и Молодежная дума разработали законопроект, который должен защитить владимирцев от музыки в машинах в ночное время. Инициативу депутаты ЗакСобрания рассмотрели на заседании комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления. Законопроект поможет наказать за нарушение тишины тех, кто любит слушать громкую музыку в припаркованной машине в ночное время.