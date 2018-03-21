Специальные группы будут дежурить в общественных местах, вблизи учреждений, работающих в вечернее и ночное время и реализующих алкогольную продукцию, в том числе в выходные и праздничные дни

Пьяных за рулем меньше не становится. С начала года на территории Владимирской области с участием нетрезвых водителей произошло 31 ДТП, это на 19% больше, чем годом ранее. В помощь сотрудникам ГИБДД на дороги региона выходит общественный патруль. Специальные группы будут дежурить в общественных местах, вблизи учреждений, работающих в вечернее и ночное время и реализующих алкогольную продукцию, в том числе в выходные и праздничные дни.«Патрули» будут выходить на улицы и сообщать о всех замеченных подозрительных лицах сотрудникам полиции в целях исключения фактов управления транспортом в нетрезвом виде.Желающих присоединиться к движению «Общественный патруль» просьба обращаться по телефону 8 (4922) 40-43-22.В свою очередь, любой гражданин может сообщить в полицию о фактах пьяной езды по телефону 8 (4922) 54-16-65.