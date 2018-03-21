В новых разделах сайта МВД России будут публиковаться истории о полицейских, проявивших героизм и мужество

«На сайте МВД России сегодня открылись два новых раздела «Спасибо, полицейский!» и «Герои нашего времени», где мы расскажем о сотрудниках органов внутренних дел, оказавших помощь людям и вставших на их защиту, порой ценой собственных жизней», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Наши полицейские не только несут службу на передовой линии борьбы с преступностью, не только обеспечивают общественный порядок, но и готовы в любой момент прийти на выручку человеку, попавшему в сложное, иногда безвыходное положение. Что бы ни произошло – загорелся дом, тонет человек, нужно срочно доставить женщину в роддом – сотрудники полиции не пройдут мимо, окажут необходимую помощь, сделают все возможное. Именно о таких случаях вы прочтете в новых разделах нашего сайта.Кроме того, мы будем рады узнать ваши истории о полицейских, которые помогли гражданам в трудных ситуациях. Присылайте рассказы, можно с фото и видео, на адрес электронной почты spasibo@mvd.gov.ru. При вашем содействии широкая аудитория сможет узнать о самоотверженных сотрудниках полиции, безупречно исполняющих служебный долг. Мы будем размещать публикации, подготовленные на основе полученных от вас материалов, на официальном сайте МВД России и в средствах массовой информации», - сообщила Ирина Волк.