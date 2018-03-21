Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино на Хвалынском бульваре задержали подозреваемого в совершении нескольких краж боковых зеркал с автомобилей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино на Хвалынском бульваре задержали подозреваемого в совершении нескольких краж боковых зеркал с автомобилей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление о краже. По словам потерпевшего, с его автомашины «Вольво», припаркованной на Моршанской улице, похищены два зеркала заднего вида стоимостью 103 тысячи рублей.В течение дня в ОМВД поступили аналогичные сообщения о кражах на территории района Выхино. Общая сумма ущерба от противоправной деятельности составила более 270 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых – 18-летнего жителя Московской области. Установлена причастность задержанного к совершению четырех краж на территории района.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящий момент полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18