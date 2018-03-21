Казалось бы, власти Украины уже сделали все возможное для того, чтобы так ненавистная им Россия больше не беспокоила политический истеблишмент в Киеве. Осталось разве что объявить войну Москве и достойно в ней проиграть. Но нет! В желании поставить на себе крест Незалежная никак не остановится: сегодня объявлено о прекращении любого экономического сотрудничества с Россией.

Казалось бы, власти Украины уже сделали все возможное длятого, чтобы так ненавистная им Россия больше не беспокоила политический истеблишментв Киеве. Осталось разве что объявить войну Москве и достойно в ней проиграть.Но нет! В желании поставить на себе крест Незалежная никак не остановится:сегодня объявлено о прекращении любого экономического сотрудничества с Россией.Очевидно, что этот шаг премьера Гройсмана – политическое самоубийствои попытка заработать очки на внутреннем поле, ибо внешнее уже давно пересталоинтересоваться тем, что происходит на Украине. Из Европы и США все реже доносятсяслова греющей уши Киева мантры о выполнении Россией Минских соглашений.Как этот документ может выполнить Россия абсолютно непонятно,ведь она не является стороной конфликта в Донбассе. Но если повторять эту фразухоть с какой-то мало– мальской регулярностью, то Киеву начнет казаться, чтоЕвропа все еще на его стороне. Проблема в том, что в 2014 году оно, может, таки было, но сейчас в Брюсселе и Вашингтоне потихоньку начинают понимать, что достигнутыев Минске договоренности не выполняются исключительно по вине Украины.Что делать в таком случае? Правильно – подлить масла в огоньи откреститься от России на экономическом уровне, разорвать все соглашения ипредложить Европе свои сало и семечки. Вот только забыли в Киеве, что попыткапереориентации своего рынка на ту же Польшу или Венгрию с треском провалилась –низкое качество украинской продукции не вписывается в строгие правила и нормы,предъявляемые Евросоюзом к ввозимым товарам. О Германии и Франции можно даже неупоминать: трудно представить, кому там, к примеру, понадобится продукцияЗапорожского автозавода.Зато Россия-матушка даже после Майдана и обвинений в аннексииКрыма протянула Украине руку помощи и продолжила с ней экономическоесотрудничество. А вот Киев, напротив, перестал покупать некоторую российскуюпродукцию. Можно вспомнить, как в 2015 году Петр Порошенко с гордостью заявил опрекращении закупок российского газа. Бравада этим, казалось бы, смелымрешением независимого государства сыграло свою положительную роль исключительнов самой Украине – рейтинг Порошенко незначительно сыграл вверх, но черезкороткое время снова упал ниже плинтуса.А все дело в том, что на самом деле Киев и не думалотказываться от российского газа, это был чистой воды обман своих же граждан. Тогдаи вошло в обиход волшебно слово "реверс". Мол, мы теперь не зависимот российских поставок, мы покупаем газ из Европы по реверсу. Это, может, исмешно, если бы не было так грустно – ведь цена российского газа, купленногоУкраиной у Брюсселя оказалась в два раза выше той, по которой она до этого покупалаголубое топливо у России.До сегодняшнего дня, несмотря на взаимные экономическиесанкции, Россия оставалась одним изосновных торговых партнеров Украины. Удивительно, но к концу 2017 года упавший запоследние три года товарооборот между нашими странами, стремительнонаращивался. Пока власти Незалежной кричали на всех углах об успешной борьбе с агрессором,торговля с ним шла полным ходом.По данным Госстата Украины, за первое полугодие 2017 годаэкспорт в Россию вырос на 26,9%, тогда как импорт из России подскочил аж на40,7%. Конечно, общие цифры товарооборота за 2017 год ни в какое сравнение споказателями, скажем, 2010 года, не идут, но все-таки хоть какой-то профит Киевимел от торговли с Москвой. Теперь на ней поставлен крест.Впрочем, как и на всем экономическом сотрудничестве сРоссией. Не будет больше никакой кооперации между предприятиями, котораяхудо-бедно существовала в последние годы. Отказалась по своей воле Украина и отсотрудничества в авиастроении. Космическая программа Незалежной (трудноповерить, но есть и такая!) тоже встала. Под угрозой и урожай этого года, ведьна Украине из-за дефицита газа почти прекратилось производство минеральныхудобрений, и она закупала их в России.Уже давно встали поезда и не летают самолеты – родственникивынуждены навещать друг друга, добираясь на перекладных. Приостановленосотрудничество в сфере атомной энергетики, заморожено строительство новыхблоков Запорожской АЭС. Кстати, это, может и к лучшему – ведь заявляли как-тоукраинские власти о том, что хотят создать ядерное оружие.Получается, что Киев вредит сам себе, а точнее своимгражданам. Это ведь они считают последние копейки перед зарплатой, не зная, какзаплатить за подорожавшие в несколько раз со времен Майдана коммунальные услуги.Это их президент просит прикрутить вентиль отопления и немного потерпеть, развязываяочередную газовую войну с Россией.Напрашивается очевидный вопрос – зачем все это делает господинПорошенко и его команда? Неужели на Банковой не понимают, что стреляют себе вногу, разрывая экономические соглашения с Россией. Если принять во внимание, чтоэто далеко не первое решение, направленное на борьбу со своим когда-то лучшимсоседом, то напрашивается вывод о том, что злоба и ненависть настолько застилаглаза властителям Украины, что им наплевать даже на собственный народ в нелегкомделе борьбы с ветряными мельницами.