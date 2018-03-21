Казалось бы, власти Украины уже сделали все возможное для
того, чтобы так ненавистная им Россия больше не беспокоила политический истеблишмент
в Киеве. Осталось разве что объявить войну Москве и достойно в ней проиграть.
Но нет! В желании поставить на себе крест Незалежная никак не остановится:
сегодня объявлено о прекращении любого экономического сотрудничества с Россией.
Казалось бы, власти Украины уже сделали все возможное для
того, чтобы так ненавистная им Россия больше не беспокоила политический истеблишмент
в Киеве. Осталось разве что объявить войну Москве и достойно в ней проиграть.
Но нет! В желании поставить на себе крест Незалежная никак не остановится:
сегодня объявлено о прекращении любого экономического сотрудничества с Россией.
Очевидно, что этот шаг премьера Гройсмана – политическое самоубийство
и попытка заработать очки на внутреннем поле, ибо внешнее уже давно перестало
интересоваться тем, что происходит на Украине. Из Европы и США все реже доносятся
слова греющей уши Киева мантры о выполнении Россией Минских соглашений.
Как этот документ может выполнить Россия абсолютно непонятно,
ведь она не является стороной конфликта в Донбассе. Но если повторять эту фразу
хоть с какой-то мало– мальской регулярностью, то Киеву начнет казаться, что
Европа все еще на его стороне. Проблема в том, что в 2014 году оно, может, так
и было, но сейчас в Брюсселе и Вашингтоне потихоньку начинают понимать, что достигнутые
в Минске договоренности не выполняются исключительно по вине Украины.
Что делать в таком случае? Правильно – подлить масла в огонь
и откреститься от России на экономическом уровне, разорвать все соглашения и
предложить Европе свои сало и семечки. Вот только забыли в Киеве, что попытка
переориентации своего рынка на ту же Польшу или Венгрию с треском провалилась –
низкое качество украинской продукции не вписывается в строгие правила и нормы,
предъявляемые Евросоюзом к ввозимым товарам. О Германии и Франции можно даже не
упоминать: трудно представить, кому там, к примеру, понадобится продукция
Запорожского автозавода.
Зато Россия-матушка даже после Майдана и обвинений в аннексии
Крыма протянула Украине руку помощи и продолжила с ней экономическое
сотрудничество. А вот Киев, напротив, перестал покупать некоторую российскую
продукцию. Можно вспомнить, как в 2015 году Петр Порошенко с гордостью заявил о
прекращении закупок российского газа. Бравада этим, казалось бы, смелым
решением независимого государства сыграло свою положительную роль исключительно
в самой Украине – рейтинг Порошенко незначительно сыграл вверх, но через
короткое время снова упал ниже плинтуса.
А все дело в том, что на самом деле Киев и не думал
отказываться от российского газа, это был чистой воды обман своих же граждан. Тогда
и вошло в обиход волшебно слово "реверс". Мол, мы теперь не зависим
от российских поставок, мы покупаем газ из Европы по реверсу. Это, может, и
смешно, если бы не было так грустно – ведь цена российского газа, купленного
Украиной у Брюсселя оказалась в два раза выше той, по которой она до этого покупала
голубое топливо у России.
До сегодняшнего дня, несмотря на взаимные экономические
санкции, Россия оставалась одним из
основных торговых партнеров Украины. Удивительно, но к концу 2017 года упавший за
последние три года товарооборот между нашими странами, стремительно
наращивался. Пока власти Незалежной кричали на всех углах об успешной борьбе с агрессором,
торговля с ним шла полным ходом.
По данным Госстата Украины, за первое полугодие 2017 года
экспорт в Россию вырос на 26,9%, тогда как импорт из России подскочил аж на
40,7%. Конечно, общие цифры товарооборота за 2017 год ни в какое сравнение с
показателями, скажем, 2010 года, не идут, но все-таки хоть какой-то профит Киев
имел от торговли с Москвой. Теперь на ней поставлен крест.
Впрочем, как и на всем экономическом сотрудничестве с
Россией. Не будет больше никакой кооперации между предприятиями, которая
худо-бедно существовала в последние годы. Отказалась по своей воле Украина и от
сотрудничества в авиастроении. Космическая программа Незалежной (трудно
поверить, но есть и такая!) тоже встала. Под угрозой и урожай этого года, ведь
на Украине из-за дефицита газа почти прекратилось производство минеральных
удобрений, и она закупала их в России.
Уже давно встали поезда и не летают самолеты – родственники
вынуждены навещать друг друга, добираясь на перекладных. Приостановлено
сотрудничество в сфере атомной энергетики, заморожено строительство новых
блоков Запорожской АЭС. Кстати, это, может и к лучшему – ведь заявляли как-то
украинские власти о том, что хотят создать ядерное оружие.
Получается, что Киев вредит сам себе, а точнее своим
гражданам. Это ведь они считают последние копейки перед зарплатой, не зная, как
заплатить за подорожавшие в несколько раз со времен Майдана коммунальные услуги.
Это их президент просит прикрутить вентиль отопления и немного потерпеть, развязывая
очередную газовую войну с Россией.
Напрашивается очевидный вопрос – зачем все это делает господин
Порошенко и его команда? Неужели на Банковой не понимают, что стреляют себе в
ногу, разрывая экономические соглашения с Россией. Если принять во внимание, что
это далеко не первое решение, направленное на борьбу со своим когда-то лучшим
соседом, то напрашивается вывод о том, что злоба и ненависть настолько застила
глаза властителям Украины, что им наплевать даже на собственный народ в нелегком
деле борьбы с ветряными мельницами.