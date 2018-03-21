Ведущая камчатского Радио СВ Росина Буданс была отстранена от эфира. Ее наказали за грубое высказывание в адрес россиян: она назвала подавляющее большинство жителей страны приматами.

Ведущая камчатского "Радио СВ" Росина Буданс была отстранена от эфира. Ее наказали за грубое высказывание в адрес россиян: она назвала подавляющее большинство жителей страны приматами.Скандал разразился на следующий день после окончания выборов президента России. Буданс позволила себе весьма неосторожное высказывание в адрес участников голосования."У меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан – это приматы", – заявила она. Жизнь в России Буданс назвала "стабильно отстойной".Судя по всему, в руководстве радиостанции не согласны с мнением ведущей. Ее с позором выгнали после скандального эфира: Буданс была отстранена от работы.Девушка попыталась оправдаться перед россиянами. "Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все этот так в духе нашего времени и так нелепо", – цитирует ее "Камчатка-Информ". Впрочем, оценить высказывание Буданс может любой желающий: запись фрагмента эфира доступна в Сети.Раскритиковали ведущую и простые пользователи. Многие россияне остались недовольны таким нелицеприятным сравнением. "А обсирать людей на всю страну, используя служебное положение, ой как человечно. Не по-приматовски!﻿" – пишет один из комментаторов.Напомним, что выборы президента России состоялись 18 марта. Как писали Dni.Ru, нынешний глава государства Владимир Путин набрал 76,6% голосов.