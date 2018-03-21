Ведущий форвард сборной Бразилии по футболу Неймар всерьез воспринял обещание руководителей клуба Пари Сен-Жермен, что команда будет строиться вокруг его фигуры. Во время переговоров он заявил, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.

Ведущий форвард сборной Бразилии по футболу Неймар всерьез воспринял обещание руководителей клуба "Пари Сен-Жермен", что команда будет строиться вокруг его фигуры. Во время переговоров он заявил, что хотел бы видеть главным тренером команды Луиса Энрике.Бразилец играл под руководством Луиса Энрике в испанской "Барселоне", из которой он и перебрался прошлым летом в "ПСЖ", напоминает Paris United. Теперь во время переговоров с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелайфи Неймар лоббирует кандидатуру испанца.Энрике работал тренером в итальянской "Роме", а затем в испанских "Сельте" и "Барселоне". Из последней он ушел в 2017 году. Неймар в переговорах с Аль-Хелайфи обсуждал фигуру главного тренера "ПСЖ", который собирается заменить нынешнего наставника Унаи Эмери и подбирает нового наставника. Бразилец хочет видеть в клубе Энрике, с которым работал в "Барсе".