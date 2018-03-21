Джон Маккейн вне себя: Дональд Трамп посмел поздравить с
победой Владимира Путина. Американская элита возмущена поступком президента
США: он поступил не так, как от него ожидали.
Джон Маккейн вне себя: Дональд Трамп посмел поздравить с
победой Владимира Путина. Американская элита возмущена поступком президента
США: он поступил не так, как от него ожидали.
Известный своей русофобской риторикой американский сенатор
Джон Маккейн вдруг стал переживать за россиян. Он считает, что граждан России
тяжко оскорбил Дональд Трамп – поздравив Владимира Путина с победой на
президентских выборах.Маккейн уверен, что россиянам " было отказано в праве
голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей
страны". А Трамп в этой ситуации "не выступил лидером свободного мира".
Но – Маккейн критикует, а караван идет. Заявления сенатора
мало кого волнуют и вряд ли что-то могут изменить. У Владимира Путина и
Дональда Трампа нет какой-либо личной неприязни, эти два лидера относятся друг
к другу уважением, а значит, готовы сотрудничать, уверен эксперт Международного
института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Путин и Трамп всегда общались нормально. Просто для
Трампа вопрос номер один – это окончание расследования спецпрокурора Роберта
Мюллера. Трамп опасается, что какие-либо его движения в сторону России могут
ему повредить. А Трамп не хочет, чтобы ему что-то повредило, он хочет закончить
эпопею с расследованием против него", – цитирует эксперта . Брутер
уверен, что контакты между Путиным и Трампом будут – вопрос в том, каким будет результат.
Критика со стороны Маккейна может быть вызвана тем, что
Трамп поступил не так, как того ожидали в американских политических кругах,
считает американист Арег Галстян.
"Ранее Трамп говорил, что не собирается звонить, мол,
исход президентских выборов им был давно понятен, и поздравлять не с чем. К
тому же пока пытаются прояснить ситуацию в отношении Скрипаля в Лондоне, Трамп
поддержал позицию Великобритании. А в итоге сделал совершенно наоборот. Но это
в его духе. А Маккейн и сенатор Марко Рубио всегда критикуют Трампа, говорят,
что он слишком мягок в отношении России", – сказал эксперт в эфире радио
Sputnik.
Президент США Дональд Трамп – с запозданием на сутки -
позвонил Владимиру Путину и поздравил его с избранием на пост главы
государства. Как сообщили в Кремле, лидеры России и США обсудили сотрудничество
между странами и высказались за развитие взаимодействия, в частности, в
вопросах стратегической безопасности и борьбы с терроризмом. Белый дом также с
удовлетворением оценил результаты переговоров Путина и Трампа.
Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта.
Убедительную победу одержал Владимир Путин. Он набрал более 76% голосов при
явке избирателей около 65%. В абсолютных цифрах за Путина проголосовали почти
56 миллионов россиян.