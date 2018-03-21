Джон Маккейн вне себя: Дональд Трамп посмел поздравить с победой Владимира Путина. Американская элита возмущена поступком президента США: он поступил не так, как от него ожидали.

Джон Маккейн вне себя: Дональд Трамп посмел поздравить спобедой Владимира Путина. Американская элита возмущена поступком президентаСША: он поступил не так, как от него ожидали.Известный своей русофобской риторикой американский сенаторДжон Маккейн вдруг стал переживать за россиян. Он считает, что граждан Россиитяжко оскорбил Дональд Трамп – поздравив Владимира Путина с победой напрезидентских выборах.Маккейн уверен, что россиянам " было отказано в правеголосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своейстраны". А Трамп в этой ситуации "не выступил лидером свободного мира".Но – Маккейн критикует, а караван идет. Заявления сенаторамало кого волнуют и вряд ли что-то могут изменить. У Владимира Путина иДональда Трампа нет какой-либо личной неприязни, эти два лидера относятся другк другу уважением, а значит, готовы сотрудничать, уверен эксперт Международногоинститута гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер."Путин и Трамп всегда общались нормально. Просто дляТрампа вопрос номер один – это окончание расследования спецпрокурора РобертаМюллера. Трамп опасается, что какие-либо его движения в сторону России могутему повредить. А Трамп не хочет, чтобы ему что-то повредило, он хочет закончитьэпопею с расследованием против него", – цитирует эксперта . Брутеруверен, что контакты между Путиным и Трампом будут – вопрос в том, каким будет результат.Критика со стороны Маккейна может быть вызвана тем, чтоТрамп поступил не так, как того ожидали в американских политических кругах,считает американист Арег Галстян."Ранее Трамп говорил, что не собирается звонить, мол,исход президентских выборов им был давно понятен, и поздравлять не с чем. Ктому же пока пытаются прояснить ситуацию в отношении Скрипаля в Лондоне, Трампподдержал позицию Великобритании. А в итоге сделал совершенно наоборот. Но этов его духе. А Маккейн и сенатор Марко Рубио всегда критикуют Трампа, говорят,что он слишком мягок в отношении России", – сказал эксперт в эфире радиоSputnik.Президент США Дональд Трамп – с запозданием на сутки -позвонил Владимиру Путину и поздравил его с избранием на пост главыгосударства. Как сообщили в Кремле, лидеры России и США обсудили сотрудничествомежду странами и высказались за развитие взаимодействия, в частности, ввопросах стратегической безопасности и борьбы с терроризмом. Белый дом также судовлетворением оценил результаты переговоров Путина и Трампа.Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта.Убедительную победу одержал Владимир Путин. Он набрал более 76% голосов приявке избирателей около 65%. В абсолютных цифрах за Путина проголосовали почти56 миллионов россиян.