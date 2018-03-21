Сотрудники Госавтоинспекции организуют мероприятия совместно с гражданами и общественными объединениями с целью сокращения количества ДТП с участием нетрезвых водителей.

На фоне общего снижения уровня аварийности на территории области отмечается увеличение количества автопроисшествий с участием водителей в состоянии опьянения. За первые два месяца текущего года количество ДТП с участием нетрезвых водителей увеличилось на 19,2%, в абсолютных цифрах - с 26 до 31.В настоящее время из-за значительного потока автотранспорта на большинстве автодорог метод визуального наблюдения не всегда эффективен, так как «вычислить» нетрезвого водителя при интенсивном движении достаточно сложно и сотрудниками Госавтоинспекции применяются мероприятия по сплошной проверке. Сведения о таких мероприятиях размещаются в средствах массовой информации для достижения необходимого профилактического эффекта.Общественные формирования оказывают помощь сотрудникам ГИБДД по проведению бесед с детьми и подростками по основам безопасного поведения на дороге, участвуют в проведении конкурсов, соревнований, автопробегов, а начиная с 20 марта - расширяют сферу своей деятельности, так как в течение двух месяцев созданными из их числа специальными группами будет организовано дежурство в общественных местах, вблизи учреждений, работающих в вечернее и ночное время и реализующих алкогольную продукцию, в том числе в выходные и праздничные дни.«Патрули» будут выходить на улицы и сообщать о всех замеченных подозрительных лицах сотрудникам полиции в целях исключения фактов управления транспортом в нетрезвом виде.Госавтоинспекция предупреждает, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими.Желающих присоединиться к движению «Общественный патруль» просим обращаться по телефону 8 (4922) 40-43-22.В свою очередь, любой гражданин может сообщить в полицию о фактах пьяной езды по телефону 8 (4922) 54-16-65.