Злоумышленница путем отжатия рольставен проникла в помещение магазина и совершила хищение монет. Затем она скрылась с места преступления и распорядилась похищенным по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 37-летнюю женщину по подозрению в краже юбилейных монет из магазина.В отдел полиции обратился председатель общества нумизматов Мещанского района. С его слов стало известно о том, что из складского помещения магазина, расположенного в спортивном комплексе на Олимпийском проспекте, неизвестный тайно похитил юбилейные монеты достоинством «пять» и «десять» рублей. Материальный ущерб составил 46 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 37-летняя женщина. Установлено, что злоумышленница путем отжатия рольставен проникла в помещение магазина и совершила хищение монет. Затем она скрылась с места происшествия и распорядилась похищенным по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61